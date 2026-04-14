Trường hợp cán bộ không chuyên trách phải trả lại tiền trợ cấp tinh giản

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, bà Bùi Thị Thanh Bình (trú tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) cho biết bà là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thuộc diện thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã thuộc diện tinh giản nếu được tuyển dụng lại vào đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong 60 tháng sẽ phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận (Ảnh minh họa: DT).

Hiện nay, bà dự kiến được ký hợp đồng lao động để làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Từ đó, bà băn khoăn: “Trong trường hợp ký hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập trong thời hạn 60 tháng kể từ khi thực hiện tinh giản biên chế thì có được xem là quay trở lại làm việc trong khu vực nhà nước hay không?

Nếu có, tôi có phải hoàn trả các khoản trợ cấp đã nhận theo chính sách tinh giản biên chế hay không? Việc xác định nghĩa vụ hoàn trả được căn cứ vào loại hợp đồng (hợp đồng lao động, hợp đồng theo vị trí việc làm, hợp đồng chuyên môn…) hay dựa trên tính chất công việc và nguồn chi trả tiền lương”?

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết theo khoản 6 Điều 3 Nghị định số 154, người thuộc diện tinh giản biên chế nếu được bầu cử hoặc tuyển dụng trở lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản thì phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định việc phân cấp cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cũng như UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc xem xét, giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị bà Bùi Thị Thanh Bình cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, gửi đến cơ quan chức năng tại địa phương và người có thẩm quyền để được xem xét, giải đáp theo đúng quy định.