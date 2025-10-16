Chính phủ yêu cầu bố trí đủ nhân lực, tránh “nghẽn” thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo về tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính trong tháng 9.

Theo đó, công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận, tiêu biểu như việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục; công bố, công khai thủ tục...

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Thạnh, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, việc bố trí cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa phù hợp với quy mô, số lượng hồ sơ, đặc thù của từng địa phương. Số lượng nhân sự chuyên trách tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tại một số địa phương như Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hà Tĩnh rất thấp, chỉ từ 1 đến 2 người. Thậm chí, một số đơn vị cấp xã chưa cử cán bộ, công chức từ các đơn vị chuyên môn đến làm việc tại Trung tâm để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục.

Ngoài ra, việc thực thi một vài phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục của một số bộ, ngành còn chậm hoặc chưa bảo đảm đúng phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của một số bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia chưa hoàn thành chỉ tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Một số bộ, ngành công bố, công khai thủ tục chưa kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục của một số địa phương chưa toàn diện; hệ thống dịch vụ công trực tuyến tập trung của một số bộ, ngành chưa ổn định...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và quý IV năm nay, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 66.

Theo đó, các đơn vị cần bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các địa phương để tránh xảy ra tình trạng quá tải, ách tắc trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục; tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác cải cách thủ tục hành chính để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đặc biệt, Văn phòng Chính phủ yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục khắc phục các lỗi của hệ thống thông tin, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, thực hiện thủ tục không phụ thuộc vào địa giới hành chính…