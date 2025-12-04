Hải Phòng yêu cầu đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản 3075 về triển khai Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ liên quan cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức và người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Trụ sở Trung tâm chính trị - hành chính mới của TP Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu để thay thế cho các loại giấy tờ thành phần khi giải quyết thủ tục. Các cơ quan cần thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác và bảo đảm hạ tầng công nghệ phục vụ kết nối, khai thác thông tin theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Thành phố giao các sở, ngành gồm Tư pháp, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công an và Bảo hiểm Xã hội chủ trì rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu; hoàn thành trước ngày 31/12. Với các thủ tục mới công bố, việc tái cấu trúc quy trình phải hoàn thành trong 15 ngày.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp phối hợp các đơn vị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành nhằm cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 201 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.