Xếp loại viên chức sẽ tác động ra sao đến thu nhập?

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức.

Theo dự thảo, công tác đánh giá sẽ được thực hiện theo hướng định lượng, liên tục và gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Kết quả này không chỉ phục vụ quản lý cán bộ, mà còn tác động trực tiếp đến thu nhập và cơ hội nghề nghiệp của viên chức.

Tiền thưởng, thu nhập tăng thêm chạy theo kết quả đánh giá

Dự thảo quy định việc theo dõi, đánh giá viên chức không còn thực hiện chủ yếu vào cuối năm như trước, mà diễn ra thường xuyên theo tháng, quý hoặc theo chu kỳ sản phẩm, công việc. Kết quả đánh giá từng kỳ được tổng hợp thành điểm trung bình năm, làm căn cứ xếp loại chất lượng viên chức.

Trên cơ sở đó, kết quả đánh giá được sử dụng để chi trả thu nhập tăng thêm, tiền thưởng hoặc các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập của viên chức sẽ không còn mang tính “bình quân”, mà phụ thuộc nhiều hơn vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng công việc và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong dự thảo Tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết việc đổi mới phương thức đánh giá nhằm khắc phục tình trạng nể nang, cào bằng, khi phần lớn viên chức trước đây đều được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, làm giảm ý nghĩa phân loại và chưa tạo động lực nâng cao hiệu suất làm việc.

Với cách tiếp cận mới, việc gắn thu nhập với kết quả đánh giá được kỳ vọng sẽ tạo động lực rõ ràng hơn cho viên chức, đồng thời phản ánh sát thực chất đóng góp của từng cá nhân.

Thu nhập tăng thêm, tiền thưởng gắn với kết quả đánh giá viên chức (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Cho thôi việc viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

Không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập, kết quả xếp loại còn là căn cứ quan trọng trong quản lý và sử dụng viên chức. Dự thảo quy định kết quả đánh giá hằng năm sẽ được dùng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm hoặc xem xét điều động, luân chuyển viên chức.

Đáng chú ý, đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu công việc, đơn vị có thể xem xét bố trí vào vị trí việc làm có trình độ thấp hơn hoặc cho thôi việc.

Theo Bộ Nội vụ, việc sử dụng kết quả đánh giá theo hướng này nhằm tạo cơ chế sàng lọc đội ngũ, đưa ra khỏi bộ máy những người không đáp ứng yêu cầu, đồng thời nâng cao chất lượng viên chức trong bối cảnh đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định tỷ lệ viên chức được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số viên chức được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, nhằm bảo đảm sự phân hóa thực chất trong đánh giá, tránh tình trạng “ai cũng hoàn thành tốt”.

Việc gắn kết chặt chẽ giữa đánh giá, thu nhập và vị trí việc làm cho thấy công tác đánh giá viên chức đang được chuyển từ hình thức sang thực chất, từ nhận xét định tính sang đo lường bằng kết quả cụ thể. Đây được xem là một trong những công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời tạo động lực và áp lực cần thiết đối với đội ngũ viên chức trong bối cảnh mới.