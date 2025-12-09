Cơ chế để thêm ít nhất 1,5 triệu đồng mỗi tháng lương cho cán bộ làm tốt

UBND thành phố Đà Nẵng dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Việc chi trả được thực hiện theo nguyên tắc sau khi ngân sách đã bảo đảm nguồn cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo quy định. Có 3 nhóm đối tượng được áp dụng.

Cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo dự thảo, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ quyết định ngân sách để chi thu nhập tăng thêm dựa trên hiệu quả công việc, với mức không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản. Quỹ lương làm căn cứ tính chi trả là tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh.

Thu nhập tăng thêm sẽ được chi trả hằng quý dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Mức hưởng tối thiểu được đưa ra trong dự thảo là 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với trường hợp hoàn thành nhiệm vụ dự kiến mức hưởng dưới 500.000 đồng/người/tháng. Với cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức vụ, khoản chi chỉ tính theo chức danh cao nhất.

Dự thảo cũng đề xuất hệ số tăng thu nhập áp dụng từ năm 2026, đối với cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/tháng; hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng 0,3 lần; hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,1 lần.

Từ năm 2027 trở đi, UBND thành phố Đà Nẵng trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hệ số chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách hằng năm nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, có 88 cơ quan, đơn vị, địa phương gửi ý kiến góp ý dự thảo. Trong đó, 62 đơn vị thống nhất hoàn toàn, 26 đơn vị cơ bản đồng ý và đề xuất thêm một số ý kiến bổ sung.