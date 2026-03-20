Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã

Ban Bí thư vừa ban hành Quyết định số 09-QĐ/TW sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí ở cấp xã.

Quyết định được ban hành trên cơ sở đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời cập nhật các quy định mới về tiền lương trong khu vực công.

Nhiều cán bộ cấp xã được bổ sung phụ cấp chức vụ (Ảnh minh hoạ: Hoài Sơn).

Bổ sung phụ cấp với nhiều chức danh cấp xã

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc bổ sung bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cấp xã, phường, đặc khu. Theo đó, nhiều chức danh trong đảng ủy cấp cơ sở lần đầu được quy định rõ hệ số phụ cấp.

Cụ thể, Bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu được hưởng hệ số phụ cấp 0,8 tại Hà Nội và TPHCM, và 0,7 tại các địa phương khác. Phó Bí thư có hệ số lần lượt là 0,7 và 0,6.

Các chức danh như Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được hưởng hệ số 0,6 tại hai đô thị đặc biệt và 0,5 tại các địa phương còn lại. Trong khi đó, Trưởng ban đảng, Chánh văn phòng và các chức danh tương đương có mức thấp hơn, dao động từ 0,35 đến 0,25.

Ngoài ra, các chức danh cấp phó và ủy viên chuyên trách cũng được bổ sung hệ số phụ cấp cụ thể, tạo khung thống nhất thay vì áp dụng linh hoạt như trước đây.

Mặt trận và đoàn thể cũng được bổ sung chế độ

Không chỉ khối Đảng, Quyết định cũng bổ sung phụ cấp chức vụ cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã được hưởng hệ số phụ cấp 0,6 tại Hà Nội và TPHCM, và 0,5 tại các địa phương khác. Phó Chủ tịch kiêm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội có hệ số từ 0,35 đến 0,25.

Đối với các chức danh cấp phó chuyên trách (nếu có), mức phụ cấp được ấn định ở mức 0,2 tại hai đô thị lớn và 0,15 tại các tỉnh, thành còn lại.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng thống nhất bổ sung phụ cấp cho lãnh đạo trung tâm chính trị cấp xã, với Giám đốc được hưởng hệ số 0,35 (đô thị lớn) hoặc 0,25 (địa phương khác), Phó Giám đốc từ 0,2 đến 0,15.

Có cơ chế bảo lưu phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Quyết định cũng quy định rõ cơ chế chuyển tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, các chức danh lãnh đạo nếu có hệ số phụ cấp cũ cao hơn so với mức mới sẽ được bảo lưu phần chênh lệch. Trường hợp hệ số mới cao hơn hoặc chưa được hưởng trước đó thì được truy lĩnh và truy đóng bảo hiểm xã hội theo mức phụ cấp mới kể từ thời điểm giữ chức vụ.

Quy định này áp dụng với nhiều nhóm đối tượng, trong đó có cán bộ cấp xã giai đoạn từ tháng 7/2025 đến trước 1/1/2026 - thời điểm các chính sách mới có hiệu lực.

Ngoài ra, đối với một số chức danh ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, phụ cấp chức vụ được giữ ổn định trong thời gian chờ sắp xếp lại tổ chức, sau đó sẽ điều chỉnh theo phân loại mới của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định số 09-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký và các chế độ tiền lương, phụ cấp được tính hưởng từ ngày 1/1/2026.

Việc bổ sung loạt phụ cấp chức vụ lần này được xem là bước điều chỉnh nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương trong hệ thống chính trị, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy và nâng cao yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.