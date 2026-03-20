Tiếp tục tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

Ngày 20/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát lại 58 nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2026. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải có giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo từng quý. Những cơ quan, đơn vị chưa thể hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ cần có văn bản giải trình với Chủ tịch UBND tỉnh.

Cán bộ cấp xã ở Quảng Ngãi hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; tập trung xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các cơ quan cần tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Các thủ tục hành chính phải được đơn giản hóa, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của các cấp; thực hiện nguyên tắc cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết thủ tục.