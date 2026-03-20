Người có công sắp được truy lĩnh 3 tháng phụ cấp khu vực

Ngày 19/3, ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh, cho biết từ ngày 1/1, người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng được áp dụng chế độ trợ cấp khu vực theo nơi thường trú tại các xã, phường sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính sách này thực hiện theo Thông tư số 23/2025/TT-BNV (ban hành ngày 24/12/2025) của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phụ cấp khu vực.

Hà Tĩnh có 41 xã, phường được áp dụng chế độ trợ cấp khu vực, với các mức: 2 xã hệ số 0,5; 4 xã hệ số 0,4; 4 xã hệ số 0,3; 11 xã, phường hệ số 0,2; 20 xã, phường hệ số 0,1 và 28 xã, phường không thuộc diện hưởng.

Mức trợ cấp được tính bằng hệ số khu vực nhân với mức lương cơ sở (2,34 triệu đồng). Các đối tượng thuộc diện hưởng sẽ được truy lĩnh tiền trợ cấp khu vực từ tháng 1 đến tháng 3 và chi trả trong kỳ tháng 4.

Cũng theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, UBND các xã, phường thực hiện truy thu số tiền chi trả trợ cấp khu vực của các đối tượng sinh sống tại các địa bàn không còn trợ cấp khu vực theo quy định của Thông tư số 23/2025/TT-BNV, kể từ ngày 1/1 nhưng địa phương vẫn thực hiện chi trả từ tháng 1 đến tháng 3.