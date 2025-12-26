Lần đầu tiên đánh giá cơ quan nhà nước và công chức trên thang điểm 100

Chấm điểm cơ quan hành chính trên thang điểm 100

Theo Nghị định 335/2025/NĐ-CP, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên thang điểm 100, thay cho cách đánh giá chủ yếu định tính trước đây. Tổng điểm này được cấu trúc thành hai nhóm tiêu chí.

Thứ nhất là tiêu chí chung, chiếm tối đa 30 điểm. Nhóm tiêu chí này tập trung đánh giá các nội dung nền tảng như việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu; môi trường làm việc và văn hóa công vụ. Các nội dung vốn được coi là "định tính" nay được lượng hóa thành điểm số cụ thể để làm căn cứ xếp loại.

Thứ hai là tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ, chiếm tối đa 70 điểm, cũng là phần điểm có tính quyết định. Việc chấm điểm dựa trên mức độ hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã được giao; tiến độ, chất lượng giải quyết công việc; hiệu quả quản lý, điều hành và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Các nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, bảo đảm chất lượng sẽ được tính điểm đầy đủ; trường hợp chậm tiến độ, chất lượng không đạt yêu cầu sẽ bị trừ điểm tương ứng.

Từ tổng điểm đạt được, cơ quan hành chính được xếp loại theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ, với các ngưỡng điểm cụ thể để bảo đảm việc xếp loại dựa trên kết quả tính toán, không mang tính cảm tính.

Cơ quan hành chính nhà nước và cá nhân công chức được đánh giá trên thang điểm 100 (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Gắn điểm số với công việc cụ thể để đánh giá công chức

Đối với công chức, nghị định quy định việc theo dõi, đánh giá cũng được thực hiện trên thang điểm 100, gắn trực tiếp với nhiệm vụ và vị trí việc làm được giao.

Điểm số của công chức được xác định dựa trên hai nhóm nội dung chính. Một mặt là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mặt khác, và quan trọng hơn, là kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua khối lượng công việc, chất lượng sản phẩm đầu ra và tiến độ xử lý công việc được giao.

Nghị định yêu cầu xây dựng danh mục sản phẩm công việc gắn với từng vị trí việc làm, coi đây là căn cứ để chấm điểm. Công chức làm nhiều hay ít, hoàn thành tốt hay không đều phải thể hiện bằng kết quả cụ thể, thay vì chỉ dựa vào nhận xét cuối năm. Việc đánh giá có thể được thực hiện theo tháng hoặc theo quý, không dồn toàn bộ vào thời điểm cuối năm, nhằm phản ánh sát hơn quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở tổng điểm đạt được, công chức được xếp loại theo các mức tương tự như đối với cơ quan hành chính, làm căn cứ cho các quyết định quản lý tiếp theo.

Điểm số là căn cứ xếp loại và chi trả thu nhập tăng thêm

Một điểm đáng chú ý của Nghị định 335 là kết quả chấm điểm không dừng ở xếp loại, mà được sử dụng làm căn cứ trong nhiều nội dung quản lý cán bộ, công chức.

Kết quả xếp loại chất lượng được dùng để xem xét thi đua, khen thưởng, chi trả thu nhập tăng thêm, tiền thưởng theo quy định của từng cơ quan; đồng thời là căn cứ trong bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và đánh giá trách nhiệm của công chức, nhất là người đứng đầu.

Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có kết quả đánh giá thấp trong nhiều năm liên tiếp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng, sắp xếp cán bộ.

Việc lượng hóa đánh giá bằng thang điểm 100 được kỳ vọng tạo ra một thước đo thống nhất, giúp việc xếp loại cơ quan hành chính và công chức minh bạch, rõ ràng hơn, đồng thời gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể, đúng tinh thần của nghị định mới.