Xác định danh tính liệt sỹ thiếu thông tin là trách nhiệm thiêng liêng

Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) Vũ Ngọc Thủy cho biết, Đảng và Nhà nước luôn xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Điều này thể hiện qua việc triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng công lập để chăm sóc toàn diện người có công với cách mạng.

Các trung tâm thực hiện chế độ điều dưỡng, thống kê, đánh giá nhu cầu và phản ánh kịp thời kết quả thực thi chính sách ưu đãi; đồng thời cũng là kênh kiểm chứng thực tiễn, giúp cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện quy định pháp luật, đặc biệt là về chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người có công.

Theo bà Thủy, nước ta đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) Vũ Ngọc Thủy (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện nay, cả nước có khoảng 60 cơ sở điều dưỡng người có công thuộc Bộ Nội vụ và các địa phương quản lý. Mô hình đang được định hướng phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và mở rộng chức năng xã hội hóa dịch vụ điều dưỡng.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục Người có công cho biết, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, coi đây là trách nhiệm thiêng liêng, biểu hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân với các anh hùng liệt sỹ.

Nước ta hiện có hơn 3.200 nghĩa trang liệt sỹ và trên 3.000 công trình ghi công, được hàng năm tu bổ, tôn tạo trang nghiêm, bảo đảm bền vững và đúng quy cách.

Để tiếp tục thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 42-NQ/TW và Chỉ thị số 14-CT/TW, công tác quản lý nhà nước về người có công trong thời gian tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về người có công theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với tăng trưởng kinh tế; điều chỉnh trợ cấp theo chỉ số phát triển.

Đồng thời, thúc đẩy xã hội hóa công tác "Đền ơn đáp nghĩa", huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Trong đó, trước mắt tập trung tham mưu sửa đổi Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực người có công, triển khai đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Cục Người có công sẽ chú trọng xây dựng, quản lý và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, minh bạch, thuận tiện và hiệu quả.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đến năm 2030, triển khai hiệu quả Đề án 150 về xác định hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN kết hợp thực chứng, bảo đảm tính khoa học, nhân đạo và chính xác.

Thứ tư, tăng cường tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về người có công; đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác người có công theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, có kỹ năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và phục vụ nhân dân