Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng các trường hợp công nhận liệt sĩ, thương binh

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn công nhận người có công, dự thảo sửa đổi, bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh đối với trường hợp làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm khi xây dựng tuyến biên giới, làm nhiệm vụ mật, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội sau khi các đối tượng bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Dự thảo còn sửa đổi một số quy định trong thành phần hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Cụ thể, dự thảo bổ sung 3 nhóm được công nhận liệt sĩ với người làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm khi: Chữa cháy; chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai; thực hiện nhiệm vụ của kiểm ngư, cảnh sát biển; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; rà phá, xử lý, tiêu hủy bom mìn, vật liệu nổ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, thử nghiệm, bảo quản, vận chuyển thuốc phóng, thuốc nổ, vũ khí, đạn dược; xây dựng công trình ngầm quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới; làm nhiệm vụ mật.

Làm việc ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo quy định là địa bàn có điều kiện tự nhiên hiểm trở, khắc nghiệt, khó khăn dễ xảy ra tai nạn, ốm đau, bao gồm các địa bàn theo Phụ lục IV Nghị định này. Không xem xét công nhận đối với các trường hợp ốm đau ở nơi khác và đã được điều trị nhưng không chữa khỏi mà vẫn chuyển công tác về địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm quy định là trực tiếp thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhằm điều tra, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng phạm tội hoặc ngăn chặn, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, sau đó đối tượng bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh (Ảnh minh họa: TVPL).

Liên quan đến việc giải quyết các chế độ ưu đãi, dự thảo nghị định sửa đổi thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với hồ sơ người có công đang được cơ quan quân đội, công an quản lý, thêm các bước thủ tục còn thiếu để đảm bảo việc giải quyết chế độ theo quy định.

Dự thảo còn sửa đổi, bổ sung quy định về giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân người có công từ trần trước 1/7/2021 nhằm giải quyết vướng mắc trong quy định hiện hành và đảm bảo đầy đủ đối tượng, mang tính kế thừa và công bằng trong thực hiện chính sách.

Theo đó, quy định sửa đổi, bổ sung được chia làm 2 giai đoạn: Người có công từ trần trước 1/1/2013 bổ sung, kế thừa đầy đủ quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ và đã được thực hiện ổn định; bổ sung quy định đối với trường hợp người có công từ trần từ 1/1/2013 đến trước ngày 1/7/2021.

Bên cạnh đó, dự thảo còn có điểm mới về điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với con bị khuyết tật, khuyết tật đặc biệt nặng, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo đúng quy định của Pháp lệnh, không bổ sung thêm quy định làm thu hẹp diện đối tượng.