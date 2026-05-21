Bộ Nội vụ đề xuất quy mô mới, quy trình sáp nhập thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Quy mô thôn mới dự kiến

Dự thảo quy định thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phun, sóc…gọi là thôn; Tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu…gọi chung là tổ dân phố.

Thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực thuộc phạm vi một xã.

Đây là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư; tổ chức để nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ do chính quyền cấp xã giao.

Cơ quan soạn thảo đề xuất ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì thôn phải có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ trở lên. Bên cạnh đó, thôn phải có từ 150 hộ trở lên, từ 300 hộ trở lên với tổ dân phố ở vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Còn với vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.

Tiếp đó ở vùng Bắc Trung bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.

Với vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố.

Riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk thì thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.

Trường hợp ở địa bàn biên giới, hải đảo cách xa đất liền, do việc di dân hoặc để bảo vệ đường biên giới, chủ quyền biển đảo; thôn, tổ dân phố ở các địa bàn có yếu tố đặc thù khác thì quy mô thôn, tổ dân phố có thể thấp hơn quy định.

UBND tỉnh quy định cụ thể quy mô số hộ gia đình đối với các thôn, tổ dân phố quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của từng địa bàn.

Dự thảo nghị định nêu rõ, thôn, tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Bộ Nội vụ cho biết, dự thảo nghị định quy định cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng, miền trên cơ sở rà soát quy định hiện hành, đánh giá mức độ tập trung dân cư và yêu cầu quản lý sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là quy định nhằm bảo đảm có căn cứ thống nhất để các địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trong cả nước.

Quy trình tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Liên quan đến quá trình sắp xếp, căn cứ tiêu chí và nguyên tắc thành lập thôn, tổ dân phố, UBND xã xây dựng đề án thành lập thôn, tổ dân phố trình HĐND xã xem xét thông qua.

Tiếp đó, UBND xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cấp này có trách nhiệm tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân về Đề án thành lập thôn, tổ dân phố; xây dựng thành báo cáo để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND xã xem xét, quyết định.

Hồ sơ thành lập thôn, tổ dân phố: Tờ trình về việc thành lập thôn, tổ dân phố; Đề án thành lập thôn, tổ dân phố; Báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân trong khu vực thành lập thôn, tổ dân phố về việc thành lập thôn, tổ dân phố.

Trong hồ sơ cần chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND xã hoặc dự thảo Quyết định của UBND đặc khu (nơi không tổ chức cấp chính quyền địa phương) về việc thành lập thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở hồ sơ Đề án do UBND xã trình HĐND xã xem xét ban hành Nghị quyết về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới tại kỳ họp gần nhất.

Tại nơi không tổ chức cấp chính quyền địa phương thì UBND xã xây dựng hồ sơ và quyết định thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn.