Hơn 89.500 thôn sẽ thực hiện sáp nhập ra sao trước ngày 30/6?

Tinh gọn được 47.250 thôn, tổ dân phố

Cả nước có 89.574 thôn, tổ dân phố, tính đến năm 2025 theo thống kê của Bộ Nội vụ.

Đây là con số có được sau khi giảm 47.250 thôn, tổ dân phố trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các quy định của pháp luật hiện hành.

Thực tế hiện nay, Bộ Nội vụ ghi nhận vẫn còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành và không đồng đều giữa các vùng, miền.

Thống kê cho thấy có 21.199 thôn tập trung tại khu vực miền núi phía Bắc dưới 150 hộ. Trong khi tại Hà Nội, TPHCM có nhiều tổ dân phố có quy mô lớn, trên 1.000 hộ.

10 năm qua đã tiến hành tinh gọn được 47.250 thôn, tổ dân phố (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Trước đây, cả nước trung bình có 9 thôn/xã. Sau thời điểm sắp xếp cấp tỉnh, xã năm 2025, bình quân số thôn, tổ dân phố tăng lên gấp 3, khoảng 27 đơn vị/xã.

Cơ quan soạn thảo cho biết thực tế này đã làm tăng số lượng đầu mối và tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền cấp xã; đồng thời quy định hiện hành chưa được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Tiếp đó, theo số liệu tổng hợp từ các địa phương đến thời điểm tháng 12/2024, cả nước có 271.945 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện sắp xếp, còn 268.722 người đang tiếp tục được bố trí và hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

Trong thời gian qua, việc bố trí, sử dụng đội ngũ này cơ bản được thực hiện theo quy định hiện hành và bước đầu đáp ứng yêu cầu hoạt động ở cơ sở.

Tuy nhiên, khi thực hiện sắp xếp theo hướng tăng quy mô thôn, tổ dân phố, khối lượng và tính chất công việc có sự thay đổi, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh chế độ, chính sách và phương án bố trí cho phù hợp, bảo đảm tương xứng với quy mô, tính chất công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6

Việc thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước kiện toàn tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc sắp xếp hoàn thành trước ngày 30/6 tới đây.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì xây dựng.

Về nguyên tắc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể và đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, dự thảo nghị định cơ bản kế thừa các quy định hiện hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu quản lý của chính quyền cấp xã.

Theo đó, việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể và đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư, phong tục, tập quán và nguyện vọng của cộng đồng dân cư.

Dự thảo nêu rõ, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Về tiêu chí thành lập thôn, tổ dân phố, dự thảo nghị định quy định cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng, miền.

Quy mô này được xây dựng trên cơ sở rà soát quy định hiện hành, đánh giá mức độ tập trung dân cư và yêu cầu quản lý sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là căn cứ thống nhất để các địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trong cả nước.

Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng, miền (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì thôn phải có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ trở lên. Bên cạnh đó, thôn phải có từ 150 hộ trở lên, từ 300 hộ trở lên với tổ dân phố ở vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Còn với vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.

Tiếp đó ở vùng Bắc Trung bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.

Với vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố.

Riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk thì thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.

Về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện, UBND cấp xã có trách nhiệm xây dựng đề án; tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cấp xã cũng thực hiện tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố.

Đối với những nơi không tổ chức cấp chính quyền địa phương thì UBND cấp xã xây dựng Đề án và quyết định theo thẩm quyền.

Theo Chỉ thị mới đây của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện đề án và tham mưu Chính phủ ban hành nghị định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố cùng chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách trước ngày 26/5.