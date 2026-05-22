Hà Nội muốn thuê người giỏi từ ngoài nhà nước vào điều hành đơn vị công

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước, thành phố sẽ áp dụng cơ chế “thuê để bổ nhiệm” người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Dự thảo xác định các lĩnh vực ưu tiên gồm phát triển kinh tế; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quy hoạch và phát triển đô thị, nông thôn; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; văn hóa và du lịch.

Thuê chuyên gia ngoài hệ thống làm lãnh đạo đơn vị công

Theo dự thảo, “thuê để bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập” là việc ký hợp đồng với cá nhân không phải cán bộ, công chức, viên chức để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế hợp đồng.

Đối tượng được xem xét gồm chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp đang hoặc từng làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước, có kinh nghiệm chuyên môn sâu và thành tựu nổi bật trong lĩnh vực phù hợp.

Người ứng tuyển phải có trình độ đại học trở lên phù hợp vị trí việc làm; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp, tổ chức trong cùng ngành hoặc lĩnh vực liên quan.

Ngoài ra, ứng viên phải có kỹ năng quản trị tài chính, nhân sự; hiểu biết pháp luật viên chức, đầu tư, tài chính, đấu thầu và các quy định chuyên ngành liên quan.

Dự thảo cũng yêu cầu ứng viên không được đồng thời điều hành doanh nghiệp có xung đột lợi ích với đơn vị được thuê quản lý; phải thực hiện kê khai, kiểm soát xung đột lợi ích và cam kết không tham nhũng, không lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân.

Hợp đồng gắn với kết quả công việc

Theo dự thảo, sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, các cơ quan sẽ thông báo công khai nhu cầu thuê người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện phù hợp.

Hội đồng đánh giá sẽ tổ chức phỏng vấn, xem xét năng lực, kinh nghiệm và phương án quản lý, điều hành đơn vị của ứng viên.

Trên cơ sở kết quả lựa chọn, cơ quan quản lý sẽ thương thảo hợp đồng với người được thuê. Nội dung hợp đồng phải quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương, tiền thưởng, sản phẩm đầu ra, cơ chế đánh giá định kỳ, giám sát và trách nhiệm bồi thường nếu có. Thời hạn hợp đồng tối đa 5 năm.

Các tiêu chí đánh giá gồm kết quả quản lý, điều hành đơn vị; tiến độ thực hiện nhiệm vụ; chất lượng sản phẩm đầu ra; sáng kiến, ứng dụng mới; khả năng xử lý vướng mắc phát sinh và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Kết quả đánh giá sẽ là căn cứ để gia hạn, điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng.

Lương thưởng theo thỏa thuận, gắn hiệu quả hoạt động

Dự thảo quy định tiền lương của người được thuê làm lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động.

Tiền lương cũng được gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động của đơn vị và khả năng cân đối nguồn tài chính hợp pháp.

Ngoài lương, người được thuê có thể được thưởng tối đa 4 tháng lương mỗi năm, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, cơ chế mới nhằm “thu hút các nhà quản trị giỏi, chuyên gia xuất sắc từ khu vực tư nhân và quốc tế tham gia vào khu vực công ích và doanh nghiệp nhà nước”.

Thành phố cũng cho rằng cơ chế này sẽ góp phần chuyển từ phương thức bổ nhiệm hành chính truyền thống sang lựa chọn lãnh đạo dựa trên năng lực, hiệu quả công việc và trách nhiệm đầu ra.