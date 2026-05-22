Vụ cán bộ "mất suất" công chức: Tổ chức kỳ sát hạch bổ sung

Sáng 22/5, ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đã có công văn gửi các địa phương về việc đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào làm công chức, để tham gia kỳ sát hạch bổ sung.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương căn cứ biên chế được giao và lộ trình, tỷ lệ tinh giản biên chế, rà soát các vị trí việc làm còn thiếu, đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025. Hồ sơ các địa phương phải gửi cả bản điện tử và hồ sơ giấy về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Cán bộ hoạt động không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột sẽ được tham gia kỳ sát hạch bổ sung để tiếp nhận vào công chức (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cũng lưu ý sau thời hạn quy định, nếu chưa nhận được văn bản đề nghị từ các địa phương sẽ được xem như không có nhu cầu đăng ký tiếp nhận công chức. Những hồ sơ gửi bổ sung sau thời điểm này sẽ không được Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp để xử lý.

Theo ông Tuấn, đến nay các địa phương đã hoàn tất việc lập danh sách cán bộ hoạt động không chuyên trách đề nghị tiếp nhận vào công chức. Trong đó, UBND phường Buôn Ma Thuột đã hoàn thiện và nộp đầy đủ hồ sơ để phục vụ quá trình sát hạch đợt bổ sung này.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch để tổ chức kỳ sát hạch công chức, dự kiến sẽ hoàn tất trước 31/5 ", Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột, cho biết địa phương đã gửi danh sách 9 cán bộ hoạt động không chuyên trách để đăng ký tiếp nhận vào làm công chức vào vị trí biên chế còn thiếu, gồm chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở và chuyên viên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Ông Kiên cho rằng trong 9 cán bộ tham gia sát hạch sẽ chọn 2 cán bộ phù hợp vị trí việc làm, các trường hợp còn lại sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định.

Các cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia kỳ sát hạch để tiếp nhận vào công chức diễn ra vào đầu tháng 5 (Ảnh: Tiếp Lê).

Như Dân trí phản ánh, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có nhiều công văn đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã để đăng ký tiếp nhận vào làm công chức. Hạn gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 10/4.

Ngày 14/4, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch về kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026. Ngày 21/4, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã họp, thống nhất số lượng tham gia kỳ sát hạch.

Tuy nhiên, đến ngày 22/4, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk mới nhận được Tờ trình số 55 ký ngày 15/4 của UBND phường Buôn Ma Thuột, đề xuất đăng ký tiếp nhận công chức cho 2 vị trí biên chế còn thiếu là chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở và chuyên viên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngày 5-7/5, kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức năm 2026 tỉnh Đắk Lắk đã được tổ chức.

Vì gửi hồ sơ chậm trễ, các cán bộ hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột đã "mất" suất tham gia kỳ sát hạch công chức. Do đó, các cán bộ này đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng. UBND tỉnh Đắk Lắk sau đó đã chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét, giải quyết theo quy định đối với đơn của tập thể cán bộ phường Buôn Ma Thuột.

Lý giải nguyên nhân xảy ra sự việc, UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết tổ văn thư của phường đã gửi thiếu văn bản đến Sở Nội vụ, dẫn đến hồ sơ nộp quá hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tham gia sát hạch của 9 cán bộ trong đợt xét tiếp nhận công chức.