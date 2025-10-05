Điều kiện chuyển đổi cán bộ không chuyên trách cấp xã thành công chức

Để được tiếp nhận vào làm công chức, người lao động phải đạt đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 170/2025/NĐ-CP (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Từ tháng 9/2014, ông Quyền công tác tại UBND của một phường ở TPHCM với chức danh cán bộ phụ trách kinh tế (người hoạt động không chuyên trách).

Đến tháng 10/2022, ông Quyền trúng tuyển viên chức tại một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố và công tác tại đây cho đến nay.

Trong thời gian công tác, ông Quyền đã tham gia bảo hiểm xã hội tại UBND phường với vị trí cán bộ phụ trách kinh tế 8 năm 1 tháng, tham gia bảo hiểm xã hội với vị trí viên chức tại đơn vị sự nghiệp 3 năm 1 tháng.

Ông Quyền đặt câu hỏi: “Với quá trình công tác như trên, tôi có đủ điều kiện để chuyển đổi từ viên chức sang công chức theo Nghị định 170/2025/NĐ-CP hay không?”.

Khác với ông Quyền, ông Phú là người hoạt động không chuyên trách tại một UBND xã từ năm 2014 đến nay.

Theo ông Phú, căn cứ vào Nghị định 170/2025/NĐ-CP, cán bộ không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tiếp nhận vào công chức nếu có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Tuy nhiên, ông Phú băn khoăn: “Thời gian làm công việc có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận thì có bắt buộc phải có bằng đại học từ 5 năm trở lên hay không?”.

Theo ông Phú, lực lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã không bắt buộc phải có bằng đại học. Thực tế có nhiều người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi vào làm chức danh này mới có chuyên môn cao đẳng hoặc trung cấp.

Ông Phú cho biết: “Nhiều người trong quá trình công tác mới học lên đại học để đáp ứng yêu cầu công việc, vì vậy thời gian có bằng đại học của họ có thể chưa đủ 5 năm”.

Theo Bộ Nội vụ, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức đã được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Việc tiếp nhận viên chức hay người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo đúng quy định này.

Theo đó, trường hợp thuộc diện được tiếp nhận vào làm công chức phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định), làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.