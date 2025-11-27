Vận hành bộ máy cần sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ từ các đối tác quốc tế

Sáng 27/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Đối thoại chính sách giữa Bộ và các đối tác quốc tế.

Sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khái quát, hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế chủ động và tích cực trên cơ sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển với chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế là một trong những chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Chí Tâm).

Đến tháng 11, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tuyên bố thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác ở nhiều cấp độ, bao gồm 14 Đối tác Chiến lược Toàn diện, 11 Đối tác Chiến lược và 15 Đối tác Toàn diện.

Thứ trưởng thông tin, môi trường chính trị, xã hội ở Việt Nam được duy trì ổn định; kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2013-2024 đạt xấp xỉ 6%, dự kiến 8% trong năm 2025 và phấn đấu những năm tiếp theo đạt tăng trưởng 2 con số.

“Đạt được những thành tựu vượt bậc này, có sự đóng góp, hợp tác và hỗ trợ tích cực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn trân trọng sự đóng góp của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển song phương và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định.

Những hỗ trợ quý báu này giúp Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thể chế và triển khai các chương trình xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Việt Nam vừa thực hiện cuộc cách mạng bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phục vụ người dân, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để kiến tạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu (Ảnh: Chí Tâm).

Trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy tại Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hợp nhất với Bộ Nội vụ từ ngày 1/3. Theo đó, chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, bình đẳng giới và người có công hiện do Bộ Nội vụ chủ trì, bên cạnh các chức năng quản lý nhà nước vốn có của lĩnh vực nội vụ. Việc hợp nhất cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, thúc đẩy quan hệ với các đối tác của Ngành để đáp ứng nhiệm vụ mới.

Trước yêu cầu điều chỉnh mô hình quản trị và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thứ trưởng cho biết, Bộ Nội vụ đã được Chính phủ giao chủ trì nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động từ ngày 1/7.

“Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trên rất cần sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác quốc tế để vận hành hiệu quả, giải quyết được những khó khăn, thách thức phát sinh”, Thứ trưởng nêu.

Nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế

Thứ trưởng thông tin thêm, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhiều chủ trương, định hướng lớn đang được đưa vào dự thảo nghị quyết của Đại hội, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trong đó, đặt ra nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phát triển thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại và hội nhập, tạo việc làm có thu nhập ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, đều là những lĩnh vực trọng tâm mà Bộ Nội vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Trên cơ sở đó, hội nghị diễn ra nhằm tăng cường trao đổi và phối hợp giữa các bên trong các lĩnh vực quan tâm chung, qua đó, củng cố, làm sâu sắc và mở rộng quan hệ đối tác, hướng tới việc sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, phù hợp với ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và ngành Nội vụ nói riêng, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam Sinwon Park (Ảnh: Chí Tâm).

Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam Sinwon Park cho biết, thị trường lao động toàn cầu năm 2025 đang đối mặt với nhiều thách thức sâu sắc đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới.

Bên cạnh đó, yêu cầu tăng năng suất lao động là điều cần thiết để khắc phục những thiếu hụt trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ, biến đổi môi trường, thay đổi nhân khẩu học và những bất định về thương mại…

Trước những biến động đó, ILO đang thúc đẩy một chương trình nghị sự toàn cầu dựa trên việc làm thỏa đáng và công bằng xã hội. Điều này bao gồm: Thúc đẩy việc làm đầy đủ, năng suất và tự do lựa chọn; đầu tư vào nền kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế chăm sóc; mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội gắn với bảo đảm tính bền vững tài chính; thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển kỹ năng, và chuyển đổi lao động phi chính thức sang chính thức nhằm trao quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương và giảm bất bình đẳng.