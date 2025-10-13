Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ thành công của cuộc "đại cách mạng" sắp xếp bộ máy

Đây là điều được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức bộ máy, tại cuộc họp báo sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc, chiều 13/10.

"Cuộc cách mạng mang tính lịch sử và bước ngoặt"

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhận định trong nhiệm kỳ qua, cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một dấu ấn đặc biệt quan trọng.

“Đây là cuộc cách mạng mang tính lịch sử, có tính bước ngoặt, cũng là việc hệ trọng của quốc gia”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khái quát nhiều kết quả và ý nghĩa của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy (Ảnh: Quốc Chính).

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, triệt để, đồng bộ, bao trùm việc sắp xếp bộ máy trong hệ thống hành chính Nhà nước, trong đó có việc sắp xếp lại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và đơn vị hành chính các cấp.

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh đây không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp để tinh gọn, mà thực sự đó là một cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử về tổ chức bộ máy. Cuộc cách mạng ấy không chỉ tổ chức lại thể chế và không gian phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, mà còn kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn, để đất nước cất cánh bước vào kỷ nguyên mới.

“Thực sự chúng ta đã rất thành công trong cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy. Hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành 3 tháng qua đã cho thấy sự thông suốt, không gián đoạn, đảm bảo liên thông, thống nhất”, Bộ trưởng chia sẻ và nói thêm rằng cũng còn có những khó khăn không thể tránh khỏi.

Bởi lẽ, hệ thống hành chính của đất nước đã tồn tại 80 năm nay, giờ tái cấu trúc tổng thể nên chắc chắn có khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định việc tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp xếp được Đảng bộ Chính phủ coi là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Vừa tinh giản vừa cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Để bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, có thể kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân tốt hơn, Bộ trưởng Nội vụ đề cập 6 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản.

Nhiệm vụ đầu tiên và cũng quan trọng nhất, theo Bộ trưởng, là hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách trên tất cả lĩnh vực để khơi thông nguồn lực. Đi kèm với đó là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, Công chức và tới đây sẽ thông qua dự án Luật Viên chức sửa đổi.

“Việc hoàn thiện những dự án luật liên quan sẽ tạo môi trường và hành lang pháp lý tốt nhất để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thuận lợi”, Bộ trưởng Trà nêu quan điểm.

Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ chiều 13/10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhiệm vụ, giải pháp thứ hai liên quan đến “yếu tố quyết định” là con người, là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy. “Chúng ta phải tập trung tinh giản, nhưng đồng thời phải có biện pháp cụ thể cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của nền hành chính Nhà nước và chính quyền địa phương 2 cấp”, theo lời Bộ trưởng.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết các đơn vị đang quyết liệt hoàn thiện, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị để làm căn cứ xác định vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế làm việc trong bộ máy.

Những kết quả vừa qua, theo Bộ trưởng Trà, chỉ là tạm thời. Tới đây phải làm căn cơ để vừa đảm bảo số lượng, chất lượng, vừa cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo vận hành bộ máy, đảm bảo quản trị quốc gia và quản trị địa phương hiệu quả.

Nhiệm vụ thứ ba là tập trung phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Theo Bộ trưởng Nội vụ, Chính phủ đã ban hành 30 nghị định, các bộ ngành có 66 thông tư để phục vụ việc phân cấp, phân quyền. Số nhiệm vụ cần phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền cho cấp xã qua rà soát còn khoảng 900 nhiệm vụ, theo lời Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ Chính phủ (Ảnh: Minh Châu).

Nhiệm vụ thứ tư là cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, vì mục tiêu của đất nước là kiến tạo phát triển, phục vụ người dân.

Thứ năm là phải tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ trưởng nhấn mạnh đây là vấn đề căn cốt, bởi một nền hành chính hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phải quan tâm đến vấn đề này, đẩy mạnh ứng dụng Chính phủ số, công dân số, xã hội số, để nâng cao hiệu quả và giảm biên chế.

Nhiệm vụ thứ sáu, Bộ trưởng cho rằng cần tập trung đầu tư hạ tầng vì khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, phải ưu tiên hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó có hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa - xã hội…

Đi kèm với đó, lãnh đạo Bộ Nội vụ nhấn mạnh phải có lộ trình hoàn thiện các trụ sở, cơ sở vật chất phục vụ công vụ để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.