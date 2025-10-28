Tây Ninh hỗ trợ người ngoài biên chế bị ảnh hưởng bởi sắp xếp bộ máy

Sáng 28/10, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu trung tâm tỉnh, điểm cầu cơ sở 2 đến 9 điểm cầu khu vực.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp còn có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Sơn tham gia biểu quyết tại kỳ họp (Ảnh: Khoa Vũ).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất rất cao thông qua 3 nghị quyết quan trọng. Cụ thể, HĐND tỉnh Tây Ninh đã: Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Bãi bỏ Nghị quyết số 99/2025/NQ-HĐND ngày 28/3/2025 về quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm hàng hóa, dịch vụ của tỉnh.

Thông qua Nghị quyết quy định chính sách, chế độ hỗ trợ một lần đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025, chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đại biểu tham gia kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 4 (Ảnh: Khoa Vũ).

Đa số đại biểu thống nhất với nội dung các dự thảo, đánh giá các nghị quyết được xây dựng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và hoàn thiện các nghị quyết trước khi trình thông qua.

Phát biểu kết thúc kỳ họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh trong việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết theo đúng quy định, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương sớm triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm hiệu quả và đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.