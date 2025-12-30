Trợ cấp thanh niên xung phong tăng lên 1 triệu đồng mỗi tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 344/2025/NĐ-CP điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Theo nghị định, việc điều chỉnh áp dụng với 2 nhóm. Thứ nhất là thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Thứ hai là thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP, áp dụng với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong giai đoạn 1965-1975.

Cựu Thanh niên xung phong Lê Thị Nhị chia sẻ tại một tọa đàm tháng 7/2025 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Nghị định mới quy định mức trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành. Thời điểm áp dụng mức trợ cấp mới là từ ngày 1/7/2025.

Hiện nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội đang được áp dụng là 500.000 đồng mỗi tháng, theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Như vậy, với cách tính mới, mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ tăng lên 1 triệu đồng mỗi tháng.

So với quy định trước đây, mức trợ cấp này tăng gần gấp đôi. Trước khi nghị định mới được ban hành, thanh niên xung phong thuộc các nhóm nêu trên đang hưởng trợ cấp hằng tháng ở mức 540.000 đồng, theo Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP.

Nghị định 344/2025/NĐ-CP cũng quy định rõ việc truy lĩnh trợ cấp trong một số trường hợp. Cụ thể, nếu thanh niên xung phong thuộc diện điều chỉnh đã từ trần kể từ ngày 1/7/2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo nghị định này, thì người tổ chức mai táng sẽ được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp, tính từ ngày 1/7/2025 đến tháng người hưởng trợ cấp qua đời.

Về hiệu lực thi hành, nghị định có hiệu lực từ ngày 15/2/2026. Kể từ thời điểm này, Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, cùng với mức trợ cấp hằng tháng quy định tại Điều 5 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP, sẽ hết hiệu lực.

Việc điều chỉnh mức trợ cấp nhằm bảo đảm chính sách đối với thanh niên xung phong phù hợp với mặt bằng chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành, đồng thời góp phần cải thiện đời sống của những người đã tham gia, cống hiến trong các giai đoạn kháng chiến của đất nước.