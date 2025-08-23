Tinh thần Triển lãm Quốc gia 80 năm: Kiến tạo để đất nước vươn mình

Tại hiện trường, Thứ trưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của đội ngũ thi công, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Ông nhấn mạnh gian trưng bày cần thể hiện được "thành tựu và đóng góp của Bộ trong 80 năm qua", có điểm nhấn rõ ràng, tránh dàn trải.

"Chúng ta phải cố gắng để ngày 26/8 tổng duyệt, 28/8 khai mạc đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Bộ Nội vụ. Đây là mốc rất quan trọng, toàn thể cán bộ, công chức Bộ sẽ tham gia", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khảo sát tại gian trưng bày triển lãm của Bộ Nội vụ (Ảnh: XT).

Theo Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) Đặng Thanh Tùng, không gian triển lãm của Bộ Nội vụ gồm 5 phần chính.

Phần mở đầu tái hiện truyền thống hình thành, phát triển của ngành Nội vụ và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tiếp đến là những điểm nhấn đặc trưng: "Mệnh lệnh từ trái tim" trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội; và công cuộc "Sắp xếp lại giang sơn" trong lĩnh vực Nội vụ.

Phần thứ tư mang tên "Hành chính phục vụ", đích đến của tất cả các hoạt động của 2 ngành, với hệ thống màn hình led tra cứu thông tin. Cuối cùng, gian trưng bày hướng tới nội dung chuyển đổi số, thể hiện những nỗ lực của Bộ Nội vụ trong quá trình hội nhập và phát triển.

Thứ trưởng kỳ vọng triển lãm sẽ thể hiện được thành tựu và đóng góp của Bộ trong 80 năm qua (Ảnh: Tống Giáp).

Không gian trưng bày của Bộ Nội vụ được đặt tại phân khu "Kiến tạo để phát triển" trong Nhà triển lãm Kim Quy, thiết kế như một dòng chảy kết nối giữa giá trị lịch sử và hơi thở thời đại.

Chủ đề xuyên suốt "Kiến tạo để đất nước vươn mình" được thể hiện bằng hình ảnh con tàu rẽ sóng ra khơi - biểu tượng cho sự vững chãi và khát vọng đổi mới, hội nhập. Trên các lam sóng khắc tên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, thông điệp chung được khẳng định: phục vụ nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Triển lãm lần này diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), khu phức hợp hiện đại rộng 90ha với tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên có sự góp mặt của các bộ, ban, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng hơn 200 doanh nghiệp lớn, tạo nên bức tranh toàn diện về chặng đường phát triển của đất nước.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào 9h sáng 28/8 tại sân Bắc của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam