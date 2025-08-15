Trọng trách lớn, cán bộ ngành nội vụ sẽ nỗ lực để cùng đất nước vươn mình

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2025), ông Trương Ngọc Lý, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng có cuộc trò chuyện, chia sẻ với phóng viên Dân trí về những năm tháng gắn bó với công việc, gửi gắm kỳ vọng vào bộ máy mới.

Giữ chân con người bằng nhân cách, không phải bằng hàng rào thép gai

Gắn bó với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, nay là ngành Nội vụ, trọn cả cuộc đời, hẳn ông có nhiều dấu ấn, trải nghiệm về nghề, về ngành, về những con người đã đồng hành?

- Tôi công tác trong ngành từ năm 1988, là công chức thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của thành phố Đà Lạt (cũ), đến năm 1993 thì được điều động giữ chức Chánh văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng. Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2015, tôi được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở.

Ông Trương Ngọc Lý, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Gần 30 năm công tác, tôi cảm nhận đây là một ngành đặc thù, luôn gần gũi với các đối tượng, mọi tầng lớp người dân trong xã hội. Ấn tượng sâu đậm nhất với tôi là việc gắn bó, thực hiện các chế độ chính sách với người có công.

Như ông nói, lĩnh vực quản lý nhà nước này lâu nay được gọi là "ngành vì con người". Ngoài việc chăm lo đãi ngộ người có công, các chính sách an sinh xã hội nói chung đều là trách nhiệm với một cán bộ lãnh đạo quản lý như ông?

- Phải nói rằng, trong quá trình gắn bó với công việc, tôi rất vui mừng vì đã làm được nhiều việc có ý nghĩa. Trong đó, tôi tâm đắc nhất là đã đề xuất, vận động tỉnh Lâm Đồng xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công đặt tại thành phố Đà Lạt, nay thuộc phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đến là việc xây dựng các trung tâm dạy nghề, đào tạo nghề ở vùng nông thôn của Lâm Đồng để góp phần đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết các vấn đề về việc làm cho các đối tượng trong xã hội.

Ngoài ra, công tác cai nghiện ma tuý và giảm nghèo cũng là những lĩnh vực tôi tâm đắc khi cách làm mang lại hiệu quả cao, giúp Lâm Đồng trở thành tỉnh “hình mẫu” của cả nước. Trong đó, đối với việc cai nghiện ma tuý cho bệnh nhân, cùng với các biện pháp chữa trị, chúng tôi thường xuyên giáo dục về đạo đức, nhân cách, đào tạo nghề để họ thay đổi về tư duy, hoà nhập cộng đồng. Đối với người nghiện ma túy, chúng tôi luôn quan niệm là không giữ họ bằng hàng rào thép gai mà giữ họ bằng nhân cách…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm hỏi, tặng quà đến lão thành cách mạng Nguyễn Xuân Khanh ở Lâm Đồng hôm 27/7 vừa qua (Ảnh: Minh Hậu).

Ở lĩnh vực giảm nghèo, chúng tôi từng xác định tổ chức thực hiện nhiệm vụ bằng các nguồn lực tổng hợp như ngân sách nhà nước, kinh phí địa phương, huy động từ cộng đồng… Đặc biệt, chúng tôi chú trọng vào công tác đào tạo, hỗ trợ người dân tiếp cận cơ hội đi làm việc ở nước ngoài.

Chúng tôi từng xác định, một người xuất khẩu lao động là giúp cả gia đình thoát nghèo. Do vậy, ở lĩnh vực này, chúng tôi rất quan tâm và luôn vận động, tạo mọi điều kiện để người dân có cơ hội việc làm tốt. Tôi nhớ, giai đoạn 2008-2010, nhờ có các chính sách hỗ trợ, địa phương ghi nhận đến 400 trường hợp xuất khẩu lao động qua Nhật Bản. Ý nghĩa hơn khi nhiều trường hợp xuất khẩu lao động là đối tượng thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cái tâm của người làm công tác xã hội

Cả đời công tác trải nghiệm với ngành này, ông chắc hẳn hiểu rõ tố chất của những người làm công tác xã hội như vậy?

- Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xã hội trước đây cũng như bây giờ, dù ở đâu thì cũng phải có tâm, có trách nhiệm với công việc. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là trình độ nghiệp vụ, năng lực tổ chức… Người làm ngành này phải có tâm, phải biết đặt mình vào vị trí của những người nghèo, người khó khăn, người yếu thế, phải có sự quan tâm thật lòng đối với người có công.

Người làm nghề công tác xã hội nói chung đều cần đặt mình vào hoàn cảnh của những gia đình có người vướng vào tệ nạn xã hội để thấu hiểu, cảm thông và đưa ra cách hành xử, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, có lý có tình.

Cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhà nước thời gian qua đưa ngành Lao động - Thương binh và Xã hội vào một môi trường mới rộng lớn hơn là lĩnh vực Nội vụ. Cá nhân ông đón nhận việc này thế nào?

- Sắp xếp lại bộ máy là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Hiện nay, các lĩnh vực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã được chuyển về cho các đơn vị như Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an... Tôi thấy đây là bước tổ chức hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động công vụ.

Ông Trương Ngọc Lý thường xuyên sử dụng điện thoại để cập nhật tin tức thời sự (Ảnh: Minh Hậu).

Ở địa phương, chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, vận hành chính quyền 2 cấp là cách làm hay, đột phá, thể hiện tư duy kiến tạo, tư tưởng gần dân và vì dân của nhà nước. Tôi rất tâm đắc với mô hình chính quyền 2 cấp vì không những giúp giảm khâu trung gian, tinh gọn được bộ máy mà còn nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước đây, người dân muốn làm thủ tục để hưởng chế độ chính sách phải chạy lòng vòng từ xã đến huyện, huyện đến tỉnh, nhiều cấp quản lý, tốn thời gian, công sức, tiền bạc. Sau đổi mới, sắp xếp, giờ đây người dân chỉ cần thực hiện xác thực hồ sơ ở địa phương và chuyển lên cấp sở để sở xét duyệt là hoàn tất thủ tục, không phải đi đâu. Với cách làm hiện nay, cơ quan chức năng sẽ giúp người dân, doanh nghiệp giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Từ cuộc sắp xếp bộ máy mang tính lịch sử này, tôi nghĩ, trọng trách của những người công tác trong ngành nội vụ thời gian tới sẽ rất lớn, nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn. Tuy nhiên, tôi cũng tin tưởng toàn thể cán bộ của ngành sẽ nỗ lực hết mình, hoàn thành trọng trách, để cùng cả hệ thống chính trị mang lại sự ấm no, hạnh phúc, phồn vinh cho người dân, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình rực rỡ.

Xin cảm ơn ông!