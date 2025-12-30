Nghệ An chi hơn 3.327 tỷ đồng tinh giản biên chế

Khẳng định vai trò cơ quan tham mưu nòng cốt trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Chiều 30/12, Sở Nội vụ Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, kỷ niệm 80 năm ngày lưu trữ Việt Nam (3/1/1946-3/1/2026).

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Nghệ An triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Trong bối cảnh đó, ngành Nội vụ phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn, trực tiếp liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nền hành chính nhà nước.

Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Lam).

Sở Nội vụ Nghệ An đã chủ động, quyết liệt trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, hoàn thành khối lượng lớn công việc và đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của tỉnh.

Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được ngành Nội vụ triển khai đồng bộ, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được đơn vị thực hiện quyết liệt, khoa học.

Việc xây dựng, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được Sở Nội vụ Nghệ An tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đúng quy định. Nhìn chung, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu phát huy hiệu quả, nâng cao tính tập trung, thống nhất và hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét, được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn. Công tác người có công được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Các lĩnh vực văn thư lưu trữ, hội, quỹ, thanh niên, bình đẳng giới, thi đua - khen thưởng đạt nhiều kết quả cao.

Đặc biệt, ngành Nội vụ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của tỉnh. Thực hiện tinh gọn bộ máy, tỉnh Nghệ An giảm 6 sở, 25 phòng và 5 chi cục; giảm từ 412 xã thuộc 21 huyện, thành phố, thị xã còn 130 xã, phường.

Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định chi trả hơn 3.327 tỷ đồng đối với 5.582 cán bộ công chức, viên chức, người lao động, cán bộ không chuyên trách... tinh giản biên chế theo các nghị định của Chính phủ.

Góp phần xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Mặc dù công tác sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bước đầu phát huy hiệu quả nhưng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay vừa thừa, vừa thiếu, vừa hạn chế về chất lượng chuyên môn lẫn kỹ năng công nghệ.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Bên cạnh đó, công tác kiện toàn, bổ sung, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã được ngành và địa phương quan tâm triển khai, song thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Ở một số đơn vị cấp xã, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính công chưa đáp ứng yêu cầu, do đó chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở địa phương còn hạn chế.

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, an toàn an ninh mạng phục vụ cho công tác chuyển đổi số ở các xã miền núi gặp nhiều khó khăn nhưng chưa được bổ sung, đầu tư kịp thời.

Ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; trang thiết bị phục vụ thực thi công vụ tại một số xã miền núi không đảm bảo, hệ thống máy tính và thiết bị ngoại vi lạc hậu, đường truyền Internet nhiều lúc không đảm bảo thông suốt.

Trình độ sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người dân còn có mặt hạn chế...

Ông Phùng Thành Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến các tập thể, cá nhân xuất sắc (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại hội nghị, Sở Nội vụ Nghệ An cũng đề ra 12 nhóm giải pháp cụ thể nhằm thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và kết quả ngành nội vụ đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

Ông Phùng Thành Vinh chỉ đạo, trước mắt Sở Nội vụ Nghệ An chủ động tham mưu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tổ chức thành công, đúng pháp luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...