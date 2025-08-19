90.000 công chức, viên chức tinh giản, hàng triệu cán bộ được bồi dưỡng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhìn lại chặng đường 2020-2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện.

Trong đó, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Trong gần 5 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng 12 Luật, Pháp lệnh, 14 Nghị quyết của Quốc hội, 125 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 116 Nghị định và trên 200 Nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Đảng bộ đã tập trung xây dựng thể chế đột phá để tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng chế độ công vụ, công chức, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội.

Công tác về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng, là một điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá.

Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy khối Chính phủ đã giảm 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ (giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 37,5%). Chính phủ hiện còn 22/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ so với đầu nhiệm kỳ: Giảm 30/30 tổng cục, 1.025 Vụ, Cục, 4.413 chi cục và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau sắp xếp, cả nước còn 34 tỉnh thành (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Bên cạnh đó, liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã (từ 10.035 xuống còn 3.321, giảm 66,91%). Kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Đặc biệt, khoảng 1.248 nhiệm vụ của cấp huyện được phân định lại, đa phần chuyển về cấp xã (trên 84%). Hơn 1.065 nhiệm vụ được các bộ, ngành đề xuất phân cấp, phân quyền; có hơn 1.065 nhiệm vụ, thẩm quyền được các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đề xuất phân cấp, phân quyền, bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Không gian phát triển của các địa phương được tổ chức lại hợp lý hơn, tư duy phát triển hướng biển được khẳng định, là tiền đề quan trọng để kết nối, hội nhập.

Công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ. Đến 31/7, đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Các chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo và thu hút người tài được ban hành. Yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết được cắt giảm, được dư luận đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, hơn 4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được bồi dưỡng.

Về tổng thể, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và đổi mới toàn diện công vụ, công chức.

Các lĩnh vực lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chăm lo người có công đều có nhiều đột phá.

Những kết quả trên nhờ sự quan tâm của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; sự lãnh đạo chủ động, sáng tạo của Đảng ủy Bộ; tinh thần đoàn kết, thống nhất và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên.