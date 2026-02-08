Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn việc làm (Ảnh: CTV).

Cụ thể, thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp mới được quy định tại Điều 14 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp).

Theo đó, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm 3 thành phần.

Thứ nhất là đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai là một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

Giấy tờ này có thể là: Hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc thể hiện đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo, hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung thông tin của người lao động, loại hợp đồng đã ký, lý do và thời điểm chấm dứt hợp đồng…

Giấy tờ này có thể là bản chính, hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản chính kèm theo bản sao để đối chiếu, hoặc bản điện tử.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động là bản chính, hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

Thứ ba là sổ bảo hiểm xã hội.

Về việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Nghị định 374/2025 quy định người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp hồ sơ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, hoặc chấm dứt làm việc và thời điểm đó người lao động chưa có việc làm.

Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho tổ chức dịch vụ việc làm công tại địa phương (nơi người lao động có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp).

Trường hợp người lao động nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia: hồ sơ là bản chụp của bản chính hoặc bản chụp bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Nếu nộp trực tiếp, người lao động nộp 1 bộ hồ sơ gồm 3 thành phần theo quy định trên.

Nếu nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng là bản chụp các giấy tờ theo quy định.

Nghị định 374/2025 cũng quy định cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ, hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Tuy nhiên, việc này chỉ được thực hiện nếu thuộc một trong các trường hợp như: Ốm đau, thai sản (có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền); bị tai nạn (có xác nhận của cảnh sát giao thông, hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền); hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh (có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã).

Tổ chức dịch vụ việc làm công thực hiện trả kết quả cho người lao động trong 3 ngày làm việc và gửi trực tiếp cho người nộp hồ sơ, hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp người lao động nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi thông báo về việc hẹn trả kết quả trong 3 ngày làm việc.