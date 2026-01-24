Người lao động không cần khai báo trực tiếp để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời thay thế các quy định thí điểm trước đây.

Theo phụ lục kèm theo, hàng loạt thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người lao động thất nghiệp được xác định "đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình".

Điều này đồng nghĩa với việc người lao động có thể nộp hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả hoàn toàn qua môi trường điện tử, không bắt buộc phải đến trực tiếp tổ chức dịch vụ việc làm công như trước.

Hàng loạt thủ tục liên quan đến người lao động thất nghiệp sẽ được thực hiện trực tuyến toàn trình (Ảnh: Tiến Thành).

Trong đó, thủ tục thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm - yêu cầu bắt buộc đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp - được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Người lao động không còn phải đến trực tiếp trung tâm dịch vụ việc làm để khai báo định kỳ, nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo theo quy định trên Cổng Dịch vụ công.

Bên cạnh đó, các thủ tục quan trọng khác như hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng, tiếp tục hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cũng được triển khai theo phương thức trực tuyến, toàn trình.

Theo Bộ Nội vụ, việc công bố danh mục thủ tục đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm chuẩn hóa quy trình giải quyết bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm năm 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Quy trình mới giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người lao động, nhất là lao động đang thất nghiệp, gặp khó khăn về tài chính hoặc sinh sống xa trung tâm hành chính.

Cùng với việc ban hành thủ tục mới, Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ các quyết định trước đây về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm và các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc này đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thí điểm sang áp dụng chính thức, thống nhất trên phạm vi cả nước.