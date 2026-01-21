Những trường hợp mất việc không được nhận trợ cấp thất nghiệp năm 2026

Công nhân mất việc sẽ được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Từ năm 2026, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được áp dụng theo quy định tại Điều 38 Luật Việc làm năm 2025.

Theo đó, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ 4 điều kiện.

Thứ nhất là người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.

Thứ hai là người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ ba là người lao động đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

Thứ tư là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không có việc làm và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nếu người lao động không có đủ 4 điều kiện trên thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, người lao động có đủ 4 điều kiện trên nhưng vẫn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu rơi vào 1 trong 8 trường hợp sau:

Thứ nhất là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thứ hai là người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Thứ ba là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực.

Thứ tư là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động đi học tập có thời hạn trên 12 tháng.

Thứ năm là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thứ sáu là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

Thứ bảy là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động ra nước ngoài định cư.

Thứ tám là trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động qua đời.