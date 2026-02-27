Thu thập mẫu ADN thân nhân theo dòng mẹ để xác định thông tin liệt sỹ

Ngày 27/2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang triển khai thu mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ theo dòng mẹ trên địa bàn đối với các trường hợp chưa xác định được thông tin phần mộ.

Công tác thu mẫu ADN tại Quảng Trị triển khai từ ngày 26/2 đến 2/3, nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu GEN của liệt sỹ và thân nhân, phục vụ công tác đối chứng, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Công an tỉnh Quảng Trị triển khai công tác thu thập, tích hợp dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập các điểm, trạm và tổ công tác tại một số phường, xã để thu mẫu. Đối với trường hợp thân nhân già yếu, bệnh tật, lực lượng công an sẽ thu mẫu lưu động hoặc có hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc thu mẫu thực hiện theo hướng dẫn của Cục Người có công, Bộ Nội vụ, với thứ tự ưu tiên: mẹ liệt sỹ, bà ngoại, anh, chị, em cùng mẹ liệt sỹ, bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sỹ. Trường hợp không còn các thân nhân nêu trên, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn lấy mẫu của người có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ ở mức độ xa hơn.

Sau khi xử lý, các mẫu ADN sẽ được lưu trữ trong ngân hàng gen quốc gia, sẵn sàng phục vụ đối chiếu khi có thông tin phù hợp nhằm xác định thông tin hài cốt liệt sỹ.

Nhiều phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, địa phương có 157 nghĩa trang liệt sỹ, với hơn 74.000 phần mộ. Trong đó trên 26.000 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Không chỉ tại tỉnh Quảng Trị, công tác thu thập mẫu ADN theo dòng mẹ của thân nhân liệt sỹ theo kế hoạch của Bộ Công an cũng đã và đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.