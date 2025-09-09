Nhiều tỉnh tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, từ 1/7, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện.

Cụ thể từ đủ 75 tuổi trở lên, đồng thời không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này. Bên cạnh đó, nhóm này cũng phải có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chỉ cần đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và đáp ứng điều kiện trên.

Nghị định quy định rõ mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng. Trường hợp đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Cụ thể, HĐND TPHCM đã ban hành nghị quyết quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn với mức 650.000 đồng/tháng, cao hơn mức trợ cấp quy định của Chính phủ. Mức trợ cấp hưu trí xã hội này được áp dụng từ 1/9.

Còn Quảng Ninh quy định công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có nơi thường trú và sinh sống trên địa bàn tỉnh không được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định; Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội với mức 700.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ, của tỉnh Quảng Ninh và đáp ứng đủ điều kiện quy định cũng được nhận mức trợ cấp tương tự như trên.

Trước đó, thông tin về việc triển khai Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang cho biết, luật có quy định mới là những người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp thì sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Như vậy, từ tháng 7, khoảng 1,5 triệu người cao tuổi đủ điều kiện trên sẽ được nhận tối thiểu 500.000 đồng/tháng và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.