Phu nhân Ngô Phương Ly dự lễ khánh thành tôn tạo Di tích Hang Tám Cô

Sáng 14/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, tại km16+500, đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch.

Tham dự buổi lễ có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị); ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, cùng lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Lào Cai, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sỹ và đông đảo nhân dân.

Công trình tôn tạo lần này gồm các hạng mục hoàn thiện mộ phần chung của các liệt sỹ vừa được phát hiện hài cốt; cải tạo cảnh quan, nâng cấp hạ tầng phục vụ du khách, người dân dâng hương.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các liệt sỹ (Ảnh: Tiến Thành).

Nguồn kinh phí cải tạo di tích được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Tại lễ khánh thành, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết việc hoàn thành công trình tôn tạo Di tích Hang Tám Cô là hoạt động tri ân sâu sắc với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc, thể hiện trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của vùng đất Quảng Trị anh hùng.

Ngôi mộ chung của các liệt sỹ hy sinh ở Hang Tám Cô (Ảnh: Tiến Thành).

Trước đó, ngày 8/11, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong quá trình tôn tạo Di tích Hang Tám Cô.

Sau khi quy tập, tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng giám định ADN. Kết quả cho thấy các mẫu trùng khớp với mẫu ADN của thân nhân các liệt sỹ từng chiến đấu và anh dũng hy sinh ở Hang Tám Cô.

Thể theo nguyện vọng của gia đình các liệt sỹ, tỉnh Quảng Trị đã an táng hài cốt liệt sỹ tại một ngôi mộ chung ở Di tích Hang Tám Cô.

Ông Lê Xuân Phước (SN 1958, trú tại tỉnh Thanh Hóa), thân nhân liệt sỹ Lê Thị Mai cho biết, việc tìm thấy hài cốt và xác định ADN trùng khớp phần nào xoa dịu nỗi đau cho gia đình ông cũng như các thân nhân liệt sỹ khác.

Theo ông Phước, liệt sỹ Mai là con thứ 3, trong gia đình còn có người anh cả là liệt sỹ Lê Xuân Lưu, hy sinh năm 1968, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà gia đình liệt sỹ (Ảnh: Tiến Thành).

"Việc tìm thấy hài cốt và xác định ADN trùng khớp mang lại niềm vui lớn với gia đình tôi và thân nhân các liệt sỹ hy sinh ở Hang Tám Cô. Mặc dù khó tách biệt từng phần cốt, nhưng việc phát hiện, đưa các anh, chị về yên nghỉ tại ngôi mộ chung đã là trọn vẹn", ông Phước xúc động nói.

Di tích Hang Tám Cô nằm tại km16+500, đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch, Quảng Trị - đây là một trong những “tọa độ lửa” những năm 1971-1972.

Ngày 14/11/1972, trong lúc các lực lượng đang làm nhiệm vụ, máy bay Mỹ ập đến đánh phá khiến 13 liệt sỹ hy sinh trong Hang Tám Cô, trong đó có 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sỹ Pháo binh.

Được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2013, Hang Tám Cô không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ của lòng tri ân, biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.