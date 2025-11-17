Thêm nhiều cán bộ, công chức được tăng thu nhập

Mới đây, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua nghị quyết về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý.

Theo nghị quyết, thu nhập bình quân tăng thêm được thực hiện trên cơ sở hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,8; hoàn thành nhiệm vụ là 0,6. Còn viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,6; hoàn thành nhiệm vụ là 0,4.

Thời gian thực hiện tính chi trả thu nhập bình quân tăng thêm từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Nhiều tỉnh, thành bố trí thu nhập tăng thêm cho công chức (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, HĐND TPHCM quyết định mức chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trên địa bàn.

Mức chi thu nhập tăng thêm này được áp dụng trên địa bàn TPHCM, bao gồm khu vực tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Thời gian thực hiện quy định này là từ ngày 1/7/2025. Mức chi thu nhập tăng thêm này được chia thành hai nhóm.

Thứ nhất là lao động ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc TPHCM được chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ.

Thứ hai là lao động ở các cơ quan, đơn vị không trực thuộc TPHCM nhưng làm việc trên địa bàn TP cũng được chi thu nhập tăng thêm với mức tối đa là 3 triệu đồng/người/tháng.

Còn UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Theo dự thảo Nghị quyết, mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ vào năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định. Việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch.

Mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Về phương án chi thu nhập tăng thêm, Hà Nội đề xuất 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được hưởng theo hệ số lương ngạch bậc, chức vụ hiện hưởng.

Đồng thời, 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Kết thúc năm 2026, căn cứ nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định, UBND TP sẽ báo cáo, đề xuất HĐND thành phố xem xét, quyết định mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố cho những năm tiếp theo. Mức chi này sẽ không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Dự kiến, nếu Nghị quyết được thông qua sẽ áp dụng ngay trong năm 2026.