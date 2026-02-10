Tăng cường sĩ quan quân đội về xã, nghiên cứu nới độ tuổi dân quân

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường lực lượng quân sự chính quy ở cấp xã và xem xét lại quy định khung độ tuổi tham gia Dân quân tự vệ, đặc biệt với các chức danh kiêm nhiệm như thôn đội trưởng.

Theo Bộ Quốc phòng, chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã được xác định rõ trong Kết luận số 228 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư cuối năm 2025. Trên cơ sở đó, Quân ủy Trung ương được giao xây dựng đề án, làm rõ lộ trình, mối quan hệ công tác và chế độ, chính sách liên quan, báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2026.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 66/2026 về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trực thuộc bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố và các bộ tư lệnh liên quan.

Thực hiện chủ trương này, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết 60 về điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung trên hiện đã được các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai, đưa lực lượng thường trực của quân đội về cơ sở.

Độ tuổi của dân quân tự vệ có thể được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới (Ảnh: A.H)

Về độ tuổi tham gia Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng cho biết Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định công dân nam từ đủ 18 đến hết 45 tuổi, nữ từ đủ 18 đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia; trường hợp tự nguyện có thể kéo dài đến 50 tuổi với nam và 45 tuổi với nữ.

Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng năm 2025 đã giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc kéo dài độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân quân theo quy định.

Trước kiến nghị của cử tri về việc không nên quy định khung độ tuổi cố định như hiện nay đối với dân quân tự vệ (đặc biệt là Thôn đội trưởng kiêm nhiệm các chức danh khác), Bộ Quốc phòng cho biết đã tiếp thu ý kiến.

Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu quy định độ tuổi phù hợp cho cả nam và nữ, trên cơ sở tính chất đặc thù của nhiệm vụ quân sự ở cơ sở và yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.