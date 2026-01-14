Điều động 78 sĩ quan làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Ngày 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu và công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị công bố quyết định về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu (Ảnh: Xuân Diện).

Theo các quyết định được công bố, có 78 cán bộ sĩ quan được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu tại Quảng Trị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trong việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các quyết định của cấp trên.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Xuân Diện).

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân đề nghị các cán bộ mới được bổ nhiệm nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương theo chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, đặc khu cần tập trung làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026; sẵn sàng chiến đấu và phối hợp bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, để nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh.