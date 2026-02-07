Điều động thêm gần 60 sĩ quan chính quy về phường, xã

Thực hiện các quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, chiều 6/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.

Trong đợt này Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm 25 cán bộ; đồng thời tiếp nhận, giao nhiệm vụ cho 31 cán bộ, học viên đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên phó, Ban chỉ huy Quân sự xã, phường trên địa bàn thành phố.

56 sĩ quan chính quy được bổ nhiệm giữ chức Chính trị viên phó, Ban chỉ huy Quân sự các phường, xã (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ trên cương vị công tác mới; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ cần nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị.

Trên cương vị Chính trị viên phó, Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cán bộ cần chú trọng làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Theo Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, việc đưa sĩ quan quân đội về công tác tại Ban chỉ huy Quân sự xã, phường là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội, có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng quân sự cơ sở.

Đây được xác định là bước đột phá trong xây dựng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã, phường vững mạnh toàn diện, góp phần tăng cường sức mạnh nền quốc phòng toàn dân, trực tiếp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương từ cơ sở, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước đó ngày 15/1, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho 54 chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường.