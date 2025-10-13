Tân Bí thư tại “siêu phường” ở Thanh Hóa

Ngày 13/10, theo thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành.

Trước đó, vị trí Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành bị khuyết do ông Lê Anh Xuân, nguyên Bí thư Đảng ủy phường bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án của ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Ông Nguyễn Văn Biện, tân Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành (Ảnh: thieuhoa.thanhhoa.gov.vn).

Tân Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện quê ở xã Hoằng Quý (nay là xã Hoằng Phú), tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành, ông Biện từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thanh Hóa; Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa (cũ); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thiệu Hóa.

Phường Hạc Thành được xem là “siêu phường” của tỉnh Thanh Hóa, được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 10 phường thuộc khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa cũ. Sau sáp nhập, phường có dân số hơn 197.000 người, diện tích hơn 24km2.

Hiện Đảng bộ phường Hạc Thành có 278 tổ chức đảng với hơn 14.600 đảng viên, là Đảng bộ cấp xã có quy mô lớn nhất tỉnh Thanh Hóa cả về số lượng tổ chức đảng và đảng viên.