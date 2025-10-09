2.700 tỷ đồng chi hỗ trợ cán bộ nghỉ việc ở Nghệ An

Sáng 9/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh quý III.

Tại cuộc họp báo, phóng viên Dân trí đặt câu hỏi về tiến độ thực hiện và kết quả chi trả chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An thông tin về chi trả chế độ theo Nghị định 178/NĐ-CP (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Lê Văn Lĩnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, cho biết đã hoàn thành việc thẩm định và ra các quyết định về nghỉ hưu, nghỉ trước tuổi đối với 2.739 cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP trước ngày 30/8.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành các quyết định phê duyệt hơn 2.748 tỷ đồng chi trả chế độ đối với số công chức, viên chức nói trên. Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các xã, phường trong tỉnh đã chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra.

Theo ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, đối với nội dung này, Bộ Chính trị yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 15/10, tuy nhiên thời hạn Chính phủ đưa ra cho các địa phương là trước ngày 10/10. Điều này đồng nghĩa, hôm nay là hạn cuối cùng để thực hiện việc chi trả chế độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng này.

"Đến hết ngày 8/10, toàn tỉnh đã hoàn tất chi trả cho 1.888 đối tượng, tổng số tiền đã chi trả hơn 1.950 tỷ đồng, còn 850 đối tượng với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng. Trong ngày hôm nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh sẽ cố gắng tối đa để hoàn thành việc chi trả này”, ông Tuấn thông tin.