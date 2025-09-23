"Siêu phường" ở Thanh Hóa có 1.747 nhân sự khu vực công

Ngày 23/9, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã ký quyết định về việc điều chỉnh số lượng người làm việc trong các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Theo thống kê của UBND tỉnh Thanh Hóa, tổng số người làm việc trong các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh này là 61.356 người. Trong đó, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo chiếm tỷ lệ lớn nhất với 54.317 người, tiếp theo là Y tế với 4.985 người, Văn hóa - Thông tin và Thể thao có 420 người, các sự nghiệp khác là 1.634 người.

Trụ sở Thành ủy, UBND thành phố Thanh Hóa cũ nay là trụ sở phường Hạc Thành (Ảnh: Hoàng Dương).

Quyết định cũng giao thêm 123 biên chế sự nghiệp dự phòng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/9, thay thế một số điều khoản trong Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 26/6 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao biên chế khối chính quyền tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Tổng số người làm việc tại các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2025 là 13.386 người. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có số lượng biên chế cao nhất với 6.300 người, tiếp đến là Sở Y tế với 4.985 người, Sở Nông nghiệp và Môi trường với 786 người...

Đối với chính quyền cấp xã, tổng số biên chế năm 2025 là 47.970 người. Đáng chú ý, có sự chênh lệch lớn về số lượng biên chế giữa các xã, phường.

Phường Hạc Thành được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng 10 phường của trung tâm thành phố Thanh Hóa cũ. Sau sáp nhập, phường Hạc Thành có dân số hơn 197.000 người, diện tích hơn 24km2.

Phường Hạc Thành dẫn đầu với 1.747 biên chế (bao gồm 13 biên chế trung tâm cung ứng dịch vụ công, 1.734 biên chế sự nghiệp Giáo dục). Tiếp theo là phường Sầm Sơn với 927 biên chế, xã Vạn Lộc 679, phường Quảng Phú 627, xã Thường Xuân 603...

Ngược lại, nhiều xã thuộc khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa có số lượng biên chế dưới 100 người.

Cụ thể, xã Yên Khương có 94 biên chế, Tam Chung 93, Tam Thanh 92, Yên Nhân 91, Bát Mọt 83, Xuân Thái 77, Nhi Sơn 74, Mường Chanh 72, Trung Sơn 68 và thấp nhất là Mường Mìn với 56 biên chế (bao gồm 3 biên chế trung tâm cung ứng dịch vụ công và 53 biên chế sự nghiệp Giáo dục).