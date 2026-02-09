Chi tiết tiền thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Liên quan đến mức thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bà Vũ Thuỳ Trang, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe cho biết, căn cứ Khoản 19.2 Điểm 19 Hướng dẫn số 06-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương (có hiệu lực từ ngày 9/6/2025), việc khen thưởng đối với đảng viên được thực hiện theo định kỳ hoặc không theo định kỳ.

Trong đó, có 3 trường hợp khen thưởng định kỳ gồm: Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm; Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền; Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xét tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền.

Tiêu chuẩn đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm (Ảnh minh họa: HL).

Ngoài việc xét khen thưởng đảng viên theo định kỳ, cấp ủy các cấp theo thẩm quyền xem xét, khen thưởng kịp thời đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trong từng lĩnh vực công tác (xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các lĩnh vực khác...) hoặc được trao tặng các giải thưởng cao quý trong nước, quốc tế; có hành động dũng cảm trong chiến đấu, lao động sản xuất, phòng, chống thiên tai, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội, được Đảng, Nhà nước xét tặng các danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng xét tặng giấy khen cho đảng viên có thành tích xuất sắc, được nhà nước trao giải thưởng trong các kỳ thi tuyển, thi đấu quốc gia; là chiến sĩ thi đua tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xét tặng bằng khen cho đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng; được nhà nước xét tặng danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, đoạt giải nhất trong các kỳ thi tuyển, thi đấu quốc gia.

Theo quy định tại Mục II Công văn số 19780-CV/VPTW V/v điều chỉnh một số nội dung tại Hướng dẫn số 56-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng (có hiệu lực từ ngày 29/12/2025), mức chi tiền thưởng trong trường hợp khen thưởng theo định kỳ đối với đảng viên được thực hiện như sau:

Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm được tặng giấy khen của đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng (đối với những nơi không có đảng ủy cơ sở): Tiền thưởng kèm theo bằng 0,3 lần mức lương cơ sở, tương ứng 702.000 đồng.

Bên cạnh đó, đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền được tặng giấy khen của ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng sẽ có tiền thưởng kèm theo bằng 1,0 lần mức lương cơ sở, tương ứng 2,34 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền được tặng bằng khen của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương: Tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức lương cơ sở, tương ứng 3,51 triệu đồng/tháng.

Căn cứ Điểm 2 Mục III Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, mức tiền thưởng của các hình thức khen thưởng do có thành tích xuất sắc, đột xuất được hưởng mức tiền thưởng như mức tiền thưởng đối với hình thức khen thưởng theo định kỳ tại Điểm 1 Mục (III). Hiện tại, mức thưởng tại Điểm 1 Mục (III) Hướng dẫn số 56 đã được điều chỉnh bởi Công văn số 19780-CV/VPTW theo quy định nêu trên.