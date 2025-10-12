Sở Nội vụ Cà Mau lý giải tình trạng thừa, thiếu cán bộ cơ sở

Ngày 12/10, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông tin, tỉnh đã thống nhất tăng cường 27 cán bộ chuyên môn (25 cán bộ điều động, 2 cán bộ biệt phái) về các xã, phường công tác.

Căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương và nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh cũng điều động và chuyển công tác 28 cán bộ về làm việc tại các xã, phường.

Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đang tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận 11 trường hợp làm công chức xã, phường.

Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ hiện vẫn còn xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ đối với các vị trí chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, y tế,...

Cán bộ cấp xã ở tỉnh Cà Mau phục vụ người dân đến làm các thủ tục hành chính (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Lý giải nguyên nhân tình trạng thừa, thiếu cán bộ chuyên môn, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, qua việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, phương pháp và cách thức làm việc của cấp xã cũ và mới có khác nhau. Trước đây, cấp xã chỉ thực hiện nhiệm vụ từ cấp trên. Nay kết thúc hoạt động cấp huyện, nhiều nhiệm vụ giao về cấp xã nên khối lượng công việc tăng lên và đòi hỏi phải chủ động xử lý tại cơ sở.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, cán bộ tiếp cận với những nhiệm vụ, quy định mới nên gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, nhiều cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ, trong đó có nhiều cán bộ có kinh nghiệm, có chuyên môn.

Bên cạnh đó, việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ ở một số địa phương chưa thật sự đúng người, đúng việc, đúng vị trí việc làm nên chưa phát huy hết khả năng thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị UBND các xã, phường rà soát lại những vị trí chưa phù hợp và các vị trí chuyên môn xã, phường cần tiếp nhận.

Khi thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh sẽ rà soát, ưu tiên tiếp nhận viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn về công tác tại UBND cấp xã, phường.

Sở Nội vụ cũng cho biết, sau khi thực hiện điều chuyển nhân sự từ khối Đảng sang khối chính quyền, từ UBND xã, phường khác và từ cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về xã, phường, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát số biên chế, vị trí còn thiếu để thi tuyển công chức.

“Tỉnh giao cơ quan chuyên môn chủ trì, tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn xã, phường, trọng tâm là giải quyết, xử lý các công việc thường xuyên”, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho hay.