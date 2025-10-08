Tâm niệm của lãnh đạo khi "một cuộc gọi của cán bộ cũng giúp dân đỡ vất vả"

Ngày 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Ngũ Hành Sơn.

Cử tri Đặng Thị Anh Phi (trú tại tổ 27, phường Ngũ Hành Sơn) phản ánh, quy trình giải quyết thủ tục tuy đã được công bố rõ ràng nhưng thực tế triển khai vẫn còn tình trạng bất cập, gây tốn kém thời gian, công sức của người dân.

Cử tri Đặng Thị Phi Anh nêu ý kiến tại cuộc gặp các Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Ghi nhận ý kiến thực tế này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường nhắc nhở: "Chỉ cần một cuộc điện thoại hoặc tin nhắn của các cán bộ cũng giúp người dân đỡ vất vả đi một đoạn đường, chạy qua lại làm thủ tục".

Cũng tại cuộc gặp gỡ, cử tri kiến nghị các cấp lãnh đạo thành phố rà soát quy trình giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa, nâng cao tính trách nhiệm và uy tín trong phục vụ, đồng thời có chế tài cụ thể đối với trường hợp trễ hẹn, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của người dân.

Đáp lại, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn ông Nguyễn Hòa cho biết hằng tuần, hằng tháng, phường đều đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Theo ông Hòa, cán bộ, công chức các phường đang nỗ lực làm việc ngoài giờ, thậm chí làm cả buổi trưa, thứ bảy và chủ nhật để đáp ứng yêu cầu công việc. Chính quyền phường sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri để tiếp tục cải thiện hiệu quả việc phục vụ người dân.

Ông Trần Chí Cường cho biết phường Ngũ Hành Sơn hiện là địa phương phải xử lý khối lượng công việc lớn, tương đương cấp quận trước đây, trong khi nhân lực lại giảm đáng kể.

“Trước đây quận có gần 10 phòng chuyên môn, nay phường chỉ còn 2 phòng, áp lực rất lớn. Mong bà con cũng chia sẻ, đồng hành để chính quyền phường từng bước hoàn thiện mô hình, tổ chức, hoạt động”, ông Cường nói.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao đổi với cử tri tại hội nghị (Ảnh: A Núi).

Tuy nhiên, theo ông Cường, phường Ngũ Hành Sơn cũng có thuận lợi là các phòng chuyên môn không phải “chia 5 xẻ 7 cán bộ” cho các địa phương lân cận. Các cán bộ gần như vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo ông Cường, Thành phố sẽ chỉ đạo phường Ngũ Hành Sơn xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên xử lý các vấn đề cấp bách như phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an ninh trật tự.

Đối với hiện tượng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, ông Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị và bộ phận một cửa của phường chủ động liên hệ, thông báo kịp thời cho người dân khi hồ sơ chưa kịp xử lý như hạn định.