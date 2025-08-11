Lãnh đạo xuống tận quầy, ký tại chỗ, hồ sơ chứng thực chỉ mất 15 phút

Những ngày qua, lượng người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (bộ phận một cửa) phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, làm thủ tục chứng thực hồ sơ tăng cao.

UBND phường bố trí các cán bộ hướng dẫn ngay từ khâu lấy số thứ tự. Điểm đáng chú ý là 2 Phó Chủ tịch UBND phường luôn thay phiên ngồi trực tiếp ở trung tâm để ký chứng thực tại chỗ, kèm theo cán bộ văn thư đóng dấu.

Bà Dương Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh trực tiếp nhận hồ sơ để xử lý cho công dân (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhờ đó, thời gian xử lý hồ sơ giảm rõ rệt, trước đây một hồ sơ chứng thực thường mất 30 phút đến 1 giờ, nay chỉ còn 10-15 phút.

Anh Hồ Văn Giáp (32 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh) cho biết rất hài lòng khi hồ sơ được tiếp nhận nhanh chóng và ký, trả kết quả ngay tại chỗ.

“Cán bộ ở đây nhiệt tình, chu đáo, thể hiện đúng tinh thần chính quyền gần dân, sát dân”, anh Giáp chia sẻ.

Bà Dương Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho hay hiện hồ sơ chứng thực chiếm 3/4 lượng hồ sơ tiếp nhận của phường.

Trước kia, cán bộ tư pháp hộ tịch được ủy quyền ký, đóng dấu và trả kết quả trực tiếp cho dân. Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc ủy quyền này phải được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Nên tạm thời chỉ Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường mới được ký giấy tờ chứng thực.

Đặc thù tại phường Hòa Khánh là phòng làm việc của lãnh đạo xa bộ phận một cửa, nên nếu ký theo cách truyền thống, cán bộ phải gom nhiều hồ sơ mới mang lên ký để tránh đi lại nhiều lần, gây chậm trễ.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Vì vậy, phường đã đưa ra giải pháp là cử 2 Phó Chủ tịch UBND phường thay phiên nhau xuống ngồi làm việc, ký hồ sơ trực tiếp cho người dân tại bộ phận một cửa. Cán bộ văn thư cũng “dời” xuống làm việc tại trung tâm để đóng dấu.

“Điều này sẽ rút ngắn được thời gian đi lại. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và chuyển qua ngay cho lãnh đạo ký, đóng dấu tại chỗ, chỉ mất khoảng 15 phút. Đây là giải pháp rút ngắn thời gian trong khi chờ Nghị quyết ủy quyền của Hội đồng nhân dân thành phố”, bà Thủy chia sẻ.

Tuy vậy, giải pháp này cũng gặp khó khăn khi lãnh đạo có thể bận những cuộc họp quan trọng, không có mặt trực tiếp tại trung tâm, khiến người dân phải chờ lâu.

Cán bộ ở đây cũng chịu áp lực lớn vì làm việc liên tục, hầu như không rời vị trí. Nhiều hôm, dù hết giờ hành chính lúc 11h, họ vẫn làm đến sau 12h để hoàn tất việc chuyển hồ sơ sang phòng chuyên môn. Một số cán bộ phải nghỉ trưa ngay tại phường để kịp giờ làm việc vào buổi chiều.

Theo thống kê của UBND phường Hòa Khánh, từ ngày 1/7 đến ngày 11/8, phường tiếp nhận 1.545 hồ sơ. Đã giải quyết 1.352 hồ sơ, đạt tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn 90,49%.

UBND phường Hòa Khánh đã tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ trong một tháng qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, cho biết địa phương là trung tâm Tây Bắc của thành phố, đường rộng, di chuyển thuận lợi, có bãi đỗ xe, nên người dân tới đây làm hồ sơ nhiều.

Phường cũng có đặc thù là nơi tập trung đông công nhân nên việc chứng thực giấy tờ để nộp hồ sơ việc làm rất nhiều. Trước đây, cán bộ tư pháp được ủy quyền ký, đóng dấu trực tiếp tại chỗ và trả cho dân.

Theo ông Bắc, Luật chính quyền địa phương mới, có danh mục phân cấp, ủy quyền. Trường hợp được ủy quyền cho cán bộ tư pháp phải trình qua Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

“Vì vậy Phó Chủ tịch phường phải là người ký chứng thực nên chúng tôi nghĩ ra giải pháp đưa luôn lãnh đạo xuống bộ phận một cửa để ký trực tiếp hồ sơ. Nhưng các Phó Chủ tịch phường phải làm nhiều việc, không phải một việc chứng thực, nên rất áp lực cho anh em”, ông Bắc nói.

Theo ông Bắc, tới đây, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ có cuộc họp bàn về ủy quyền cho cán bộ tư pháp đủ điều kiện về việc ký các thủ tục chứng thực.