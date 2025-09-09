Phó Chủ tịch Đà Nẵng bức xúc khi lãnh đạo sở "lơ mơ", vắng mặt

Ngày 9/9, tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại đây, các cử tri đã có 25 ý kiến liên quan đến một số vấn đề như đền bù giải phóng mặt bằng, dự án treo, đóng thuế và một số việc mang tính cấp thiết, liên quan đến cuộc sống người dân tại các tổ dân phố.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri vào ngày 9/9 (Ảnh: Hoài Sơn).

Để có những trả lời rõ hơn, ngoài phản hồi của lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã mời lãnh đạo Sở Xây dựng cho ý kiến nhưng lãnh đạo sở này lại không nắm được vấn đề.

Sở Nông nghiệp và Môi trường không cử đại diện đến tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Sở Công Thương có lãnh đạo tham gia nhưng vấn đề cử tri ý kiến lại không thuộc lĩnh vực quản lý của vị này.

Bày tỏ sự bức xúc, bà Thi nói: “Cái này tôi đã phản ánh rất nhiều lần vì mỗi khi giải quyết các kiến nghị của cử tri phải có lãnh đạo của các sở, ban, ngành, địa phương dự để nghe và kiểm tra xử lý; chứ không phải ngồi để nghe đơn giản như thế này...”.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Hoài Sơn).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị đối với các ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân thuộc thẩm quyền xử lý của UBND phường Ngũ Hành Sơn, phải khẩn trương giải quyết ngay.

Bà Thi cũng bày tỏ, bản thân thực sự rất bức xúc. Trước đây khi bà còn làm Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, bà đã lập ra một trang quản lý trật tự đô thị để bà con có thể thông tin vấn đề cần giải quyết.

“Nhưng từ ngày khi tôi đảm nhiệm công việc mới trang này coi như bỏ luôn. Vậy trách nhiệm của chúng ta ở đâu? Tại sao cứ đến kỳ họp tiếp xúc cử tri nào của Ngũ Hành Sơn, tôi đều nhận được những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường?”, bà Thi đặt câu hỏi.

Các cử tri phường Ngũ Hành Sơn nêu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Hoài Sơn).

Bà Thi đề nghị, 260 tổ dân phố cần lập nhóm để tiếp nhận, phản ánh kịp thời và UBND phường giám sát, xử lý ngay từ đầu, không thể để người dân chờ tới buổi tiếp xúc cử tri để ý kiến vì những vấn đề “rất nhẹ, rất nhỏ”.

Bà Thi lưu ý, phường rất nhiều nhiệm vụ nhưng cán bộ để xử lý ít nên chính quyền phải ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị; nâng cao chất lượng phục vụ, không để chậm trễ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Về các dự án trên địa bàn, bà Thi cho hay thành phố đã giao Sở Tài chính tham mưu phân cấp các dự án cho phường quản lý. Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu, giải quyết; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.