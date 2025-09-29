Cà Mau còn thiếu gần 1.500 giáo viên, nhân viên

Ngày 29/9, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau, hiện tỉnh còn thiếu gần 1.500 giáo viên (GV) và nhân viên tại các cơ sở giáo dục. Trong đó, thiếu hơn 1.000 giáo viên (GV) và khoảng 473 nhân viên.

Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau mới đây, nhiều xã, phường đã “than” tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ nên khó khăn trong việc bố trí GV giảng dạy ở các cơ sở giáo dục.

Như xã Phú Tân thiếu 4 GV mầm non; phường Vĩnh Trạch thiếu 34 GV, 6 nhân viên; xã Tân Hưng thiếu 12 GV mầm non;...

Các xã, phường đề xuất ngành Giáo dục tỉnh sớm tham mưu tuyển dụng GV ở những vị trí còn thiếu nhằm đảm bảo nguồn lực cho dạy học hiệu quả.

Cà Mau còn thiếu hàng trăm giáo viên (Ảnh minh họa: CTV).

Báo cáo năm học 2025-2026 của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho thấy, đội ngũ GV còn thừa, thiếu cục bộ so với định mức. Trong khi đó, việc hợp đồng, tuyển dụng bổ sung GV chưa đáp ứng kịp yêu cầu, do thiếu nguồn tuyển và thực hiện tinh giản biên chế.

Đối với các môn học mới, môn học tích hợp chưa có GV đáp ứng yêu cầu, vẫn phải bố trí GV các môn hiện tại để giảng dạy, gây khó khăn trong việc sắp xếp GV và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Cũng theo Sở GD&ĐT, không chỉ tình trạng thiếu GV, hiện các trường còn thiếu nhân viên thiết bị, thí nghiệm, y tế, thư viện, kế toán nhưng chưa thể hợp đồng, tuyển dụng. Nguyên nhân chưa có chủ trương và nguồn kinh phí chi trả hợp đồng, chưa có hướng dẫn hợp đồng cho các cơ sở giáo dục tự chủ.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, đề nghị trước mắt các cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến THPT rà soát cụ thể việc thừa, thiếu GV. Từ đó, sở tổng hợp và phối hợp Sở Nội vụ để điều chuyển GV giữa các xã, phường. Sau đó, sở triển khai việc thi tuyển GV để tuyển dụng đúng vị trí, chuyên môn.

“Làm sao để đảm bảo đủ thầy, cô giáo, nơi nào có học sinh nơi đó phải có người dạy”, ông Nguyên nêu rõ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân yêu cầu Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND tỉnh trong việc tuyển dụng GV. Trước mắt, việc điều chuyển GV trong nội bộ xã do xã đó thực hiện.

Ông Luân lưu ý, trong thời gian chờ tuyển dụng, các đơn vị cần rà soát cụ thể cần bao nhiêu người. Theo ông, “có trò thì phải có thầy", phương án trước mắt nơi nào tăng giờ được ưu tiên tăng giờ trước, kế đó là hợp đồng chuyên môn.