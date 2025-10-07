Cà Mau chỉ đạo khẩn cấp tháo gỡ vướng mắc cho cán bộ giáo dục cấp xã

Ngày 7/10, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành chỉ đạo khẩn cấp, yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ cán bộ cấp xã phụ trách lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Động thái này diễn ra sau khi Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau chỉ ra hàng loạt bất cập trong việc triển khai mô hình quản lý giáo dục mới tại cấp xã.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Cà Mau, mô hình quản lý giáo dục mới đã giúp chính quyền cấp xã có vai trò rõ ràng hơn trong quản lý nhà nước về giáo dục.

Tuy nhiên, qua rà soát, nhiều chuyên viên phụ trách giáo dục tại các xã đang đối mặt với tình trạng thiếu chuyên môn phù hợp, hoặc chỉ chuyên sâu ở một cấp học cụ thể. Tình trạng quá tải công việc cũng trở nên phổ biến khi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nội dung liên quan đến GD&ĐT.

Cán bộ cấp xã ở tỉnh Cà Mau phục vụ người dân đến làm thủ tục hành chính (Ảnh minh họa: Nhật Linh Đan).

Báo cáo cũng chỉ rõ, các xã còn thiếu văn bản chuyên môn chỉ đạo cụ thể xuống cơ sở, chủ yếu triển khai trực tiếp từ văn bản cấp trên, dẫn đến hoạt động chuyên môn ở mỗi cấp học chưa được sâu sát.

Nhiều trường học thiếu các chức danh nhân viên thiết bị, thí nghiệm, y tế, thư viện, kế toán nhưng chưa thể tuyển dụng do thiếu chủ trương và kinh phí. “Một số thủ tục hành chính trong giáo dục còn phức tạp, nhiều khâu, nhiều biểu mẫu, gây áp lực cho cán bộ phụ trách”, báo cáo nhấn mạnh.

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho ngành Giáo dục gần đây, ông Nguyễn Minh Thất, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, đề nghị các địa phương rà soát cụ thể người có chuyên môn giáo dục, đồng thời đề xuất tăng cường biệt phái hoặc điều chuyển cán bộ am hiểu công tác giáo dục về làm việc tại các địa bàn còn thiếu.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, cũng khuyến khích các xã, phường mạnh dạn đề xuất điều động cán bộ, giáo viên có năng lực từ các cơ sở giáo dục về phụ trách lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ cấp xã nhanh chóng thích nghi và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Luân nhấn mạnh sự cần thiết của việc khảo sát, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho cán bộ cấp xã, bởi lĩnh vực GD&ĐT có khối lượng công việc rất lớn.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nêu một số nhiệm vụ trong cuộc họp tháo gỡ khó khăn của ngành Giáo dục tỉnh mới đây (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Đối với các vị trí như nhân viên bảo vệ, phục vụ, y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao các sở, ngành, địa phương rà soát cụ thể những bất cập, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là về kinh phí, nhằm đảm bảo công tác vệ sinh trường học và an toàn nhà trường.

Ông Luân cũng chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất thí điểm hợp đồng vụ việc với nhân viên y tế của các cơ sở y tế cấp xã để làm công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo chất lượng y tế học đường và tiết kiệm biên chế viên chức ngành giáo dục.