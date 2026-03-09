Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cà Mau

Ngày 9/3, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ bầu cử tại tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau (Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau).

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, tỉnh đã thành lập 5 ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 18 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; cấp xã có 1.604 tổ bầu cử.

Cà Mau có 23 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (5 người Trung ương giới thiệu và tỉnh giới thiệu 18 người), được bầu 13 đại biểu; có 127 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, được bầu 73 đại biểu; Hội đồng nhân dân cấp xã có 2.482 người ứng cử, được bầu 1.469 đại biểu.

Tổng số cử tri của tỉnh Cà Mau được niêm yết danh sách là 1.831.658 người (tính đến ngày 3/2).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đến nay cơ bản ổn định. Các phương án bảo vệ bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp chặt chẽ giữ các lực lượng, địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tỉnh này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tổ chức bầu cử sớm tại 2 đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối, dự kiến ngày 13/3.

Một điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, đánh giá cao tỉnh Cà Mau trong công tác chuẩn bị bầu cử với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo.

Từ nay tới ngày bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cà Mau hoàn thành các công việc còn lại theo đúng thời gian quy định; đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống bất thường ngoài tầm kiểm soát.

Ông cũng đề nghị tỉnh tổ chức tập huấn cho các lực lượng ở tổ bỏ phiếu để xử lý nhanh các tình huống nếu có phát sinh; tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử sớm và đủ với tỷ lệ cao nhất.

Tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công.