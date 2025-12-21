Bà Mai năm nay 50 tuổi, là hiệu trưởng một trường học. Dự kiến sau khi sáp nhập các trường học, bà Mai phải thay đổi vị trí việc làm. Tuy nhiên, theo bà Mai thì việc thay đổi vị trí việc làm sẽ không hiệu quả.

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, bà Mai thắc mắc: “Tôi đề nghị được xem xét tạo điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP được không?”.

Người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy có nguyện vọng nghỉ việc có thể hưởng chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).

Trả lời bà Mai, Bộ Nội vụ cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 và Công văn số 322-CV/ĐU ngày 3/8/2025 của Đảng ủy Chính phủ, sau khi trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các bộ, ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW”.

Trong Văn bản số 6383/BNV-TCBC, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương xử lý, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025) trước ngày 31/8/2025 (sau thời điểm này sẽ kết thúc).

Bộ Nội vụ hướng dẫn: “Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy có nguyện vọng nghỉ việc thì có thể xem xét áp dụng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật”.

BẠN ĐỌC CÓ THỂ THAM KHẢO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ TẠI ĐÂY.