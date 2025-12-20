Chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, ông H.T.Đồng thắc mắc: “Tôi nghiên cứu Nghị định số 73/2024/NĐ-CP thì thấy người làm việc theo chế độ hợp đồng tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP cũng được hưởng chế độ tiền thưởng. Tuy nhiên, năm 2024 và 2025 tại đơn vị tôi, các đối tượng này không được hưởng chế độ tiền thưởng. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không?”.

Trả lời câu hỏi của ông Đồng, Bộ Nội vụ cho biết: “Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó, tại Khoản 1 Điều 4 đã quy định về đối tượng thực hiện chế độ tiền thưởng”.

Theo Bộ Nội vụ, tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng. Sau đó, gửi quy chế đến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định trên, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị ông Đồng liên hệ với bộ phận quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan để được giải đáp cụ thể.