Phương án sắp xếp trường công lập ở TPHCM, giữ nguyên 2 trường đại học

Đảng ủy UBND TPHCM đã có tờ trình về việc xin ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố, trong đó có phương án sắp xếp các trường từ mầm non đến đại học.

Sáp nhập một trường cao đẳng vào Trường Đại học Sài Gòn

Theo nội dung tờ trình, giữ nguyên 2 trường đại học gồm Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Thủ Dầu Một. Tổ chức lại Trường Đại học Sài Gòn (sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường Đại học Sài Gòn).

UBND TPHCM lên phương án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường Đại học Sài Gòn (Ảnh: Hoài Nam).

Giữ nguyên 6 trường cao đẳng gồm Trường Cao đẳng Việt Nam - Singapore; Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM và Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Lý do các đơn vị này đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (về diện tích đất, cơ sở trường lớp, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo); có uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo; được định hướng xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề và mang tính dẫn dắt đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Không còn trường trung cấp

UBND TPHCM lên phương án sắp xếp 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp theo hướng không còn trường trung cấp. Cụ thể:

Không sắp xếp 2 trường do doanh nghiệp quản lý gồm Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường Trung cấp Suleco.

Giữ nguyên 198 đơn vị (trong đó 170 trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 2 Trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục).

Chuyển đổi và sắp xếp 41 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành 37 trường trung học nghề. Cụ thể: