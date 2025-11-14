Phương án sắp xếp các trường học ở Cần Thơ

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành phương án Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.

Phương án này được xây dựng bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, nhằm mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu năng và không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Ở lĩnh vực giáo dục, phương án đưa ra là cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có. Thực hiện rà soát, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, dưới chuẩn theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TP Cần Thơ có tổng cộng 1.184 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục sẽ sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động.

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã. Theo đó, sẽ sắp xếp 3 trung tâm GDTX, 27 trung tâm GDNN - GDTX thành 14 trung tâm GDNN - GDTX trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tối đa toàn thành phố có không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương.

Thưc hiện sắp xếp 7 trường, cụ thể: Sáp nhập Trường Cao đẳng Cần Thơ vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (chuyển khoa Đào tạo giáo viên Trường Cao đẳng Cần Thơ về Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng).

Sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (tiếp nhận khoa Đào tạo giáo viên Trường Cao đẳng Cần Thơ).

Giữ nguyên trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ.

Đối với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ sẽ thực hiện sắp xếp theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.