“Điểm sáng” hỗ trợ an sinh cho người dân TPHCM

Chia sẻ về những thành tựu nổi bật của ngành BHXH TPHCM trong năm 2025, Giám đốc BHXH Thành phố Lò Quân Hiệp tự hào nhắc đến những chính sách an sinh vượt trội dành cho người dân do BHXH tham mưu và đã được HĐND Thành phố thông qua.

Ông Hiệp đề cập đến chính sách thành phố trích ngân sách để cấp thẻ miễn phí BHYT cho toàn bộ người cao tuổi và học sinh sinh sống ở TPHCM; hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện 25%-30% mức đóng...

Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TPHCM, chia sẻ thành tựu của ngành trong năm 2025 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo ông Lò Quân Hiệp, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi TPHCM triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với việc hợp nhất 3 tỉnh, thành cũ làm một, việc thống nhất chính sách an sinh xã hội là vô cùng quan trọng và cấp thiết nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân thành phố.

Thực tế, trước khi hợp nhất, TPHCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đều có các chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Trong đó, tỉnh Bình Dương cũ có chính sách hỗ trợ mức đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho tổ bảo vệ an ninh, trật tự; người từ 70 đến 79 tuổi, bà con dân tộc thiểu số ở khu vực 1, hộ vừa thoát nghèo, học sinh tại khu vực 1…

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ hỗ trợ BHYT cho người từ đủ 65 tuổi trở lên; tổ bảo vệ an ninh, trật tự; hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên...

TPHCM cũ cũng có chính sách hỗ trợ BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; tổ bảo vệ an ninh, trật tự; người cao tuổi, trẻ em mồ côi…

Trước tình hình đó, BHXH TPHCM đã nghiên cứu chính sách BHXH, BHYT của từng khu vực và đề xuất HĐND Thành phố xây dựng chính sách mới, thống nhất áp dụng cho toàn bộ địa bàn TPHCM mới. Quan điểm xây dựng chính sách mới mà BHXH Thành phố đề nghị là lựa chọn chính sách tốt nhất, cao nhất của từng khu vực để áp dụng cho toàn địa bàn, đảm bảo chính sách mới mà mỗi người dân được thụ hưởng phải bằng hoặc tốt hơn chính sách cũ.

Với quan điểm này, BHXH TPHCM đã tham mưu và 4 nghị quyết quan trọng quy định về các chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT đã được HĐND TPHCM thông qua tại kỳ họp tháng 11 và tháng 12/2025, góp phần mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT. Theo ông Lò Quân Hiệp, đây là “điểm sáng” lớn nhất của ngành BHXH Thành phố trong năm qua.

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách ưu đãi tốt nhất cho người dân, BHXH TPHCM còn vận động các nguồn lực để thực hiện công tác trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác này được cơ quan BHXH thực hiện thường xuyên, nhằm lan tỏa giá trị nhân văn của tấm thẻ BHYT.

Kết quả trong năm 2025, BHXH TPHCM đã vận động được gần 10 tỉ đồng từ các nguồn tài trợ, nhà hảo tâm và trao tặng 11.514 thẻ BHYT (chiếm tỷ lệ gần 36% số thẻ BHYT trao tặng của cả nước).

BHXH TPHCM đi đầu trong công tác vận động, tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn (Ảnh: CTV).

Với những chính sách mới, BHXH TPHCM đặt mục tiêu năm 2026 sẽ nâng cao tỷ lệ bao phủ chính sách an sinh trên địa bàn thành phố với các chỉ tiêu chủ yếu là: Số người tham gia BHXH đạt trên 5 triệu người, tăng 6,09% so với năm 2025; bảo hiểm thất nghiệp trên 4,7 triệu người, tăng 6,28%; tham gia BHYT trên 13,3 triệu người, tăng 2,18%...

Theo ông Lò Quân Hiệp, BHXH TPHCM tiếp tục nỗ lực, hành động quyết liệt, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, vận hội, thực hiện kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.